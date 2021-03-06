İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizi çekim yerleri

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizi çekim yerleri haberine ilişkin yeni gelişmeler, 06.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 20:04
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizi çekim yerleri
Takip Et:

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden Kuzey Yıldızı, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aslıhan Güney ve İsmail Demirci’nin başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı’nın çekildiği yerin doğal güzellikleri üzerine çekim yapılan yerler araştırılmaya başlandı.

Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde çekilmektedir. Kuşluhan köyünde başlayan hikaye Çarşamba Yaylası’nda ve çeşitli yayla alanlarında devam ediyor. Taşbaşı Obası, Teleferik, Perşembe, Ulugöl, Gölköy, Altınordu ve Boztepe bulunuyor.



Son Güncelleme: 06.03.2021 20:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvKuzey Yıldızı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurtlar Vadisi Kaos bu yıl başlayacak mı?
Kurtlar Vadisi Kaos bu yıl başlayacak mı?
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Forgotten/unutulmuş film konusu
Forgotten/unutulmuş film konusu
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizi çekim yerleri
Sen Çal Kapımı Prens Seymen karakterini kim canlandırıyor? Mert Öcal kimdir?
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisinde Zeynep karakterini Güliz Aybay canlandırıyor
Gönül Dağı dizisindeki Fikret karakteri kimdir? Ruhi Sarı nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu hakkında bilgiler
Sen Çal Kapımı Sevda karakteri kimdir? Sevcan Yaşar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sağlık Bakanı Koca 6 Mart 2021 Cumartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 6 Mart 2021 Cumartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Gönül Dağı dizisine katılan Ali Toptaş kimdir? İsmet karakteri kimdir?
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? Gerçek adı nedir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, yaşı kaç?
ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Muhafızlar'dan özür diledi
PTT hesap açma işlem ücreti ne kadardır?
Payitaht Abdülhamid Tahsin Paşa ölecek mi? Tahsin Paşa kimdir, gerçek tarihte nasıl ve ne zaman öldü?
Gönül Dağı Veysel neden yok, diziden ayrıldı mı? Gönül Dağı Semih Ertürk ayrıldı mı?
O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman başlıyor? Jüri üyeleri kimler?
Kardeşlerim dizisinin çekim yerleri neresi? Kardeşlerim çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Rüyada bulgur görmek anlamı ve yorumu
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı dizisi izlendi mi? Gönül Dağı beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Gönül Dağı dizisi Döndü’yü kim canlandırıyor? Feyza Işık'ın biyografisi
Menajerimi Ara dizisinin Emir'i Burak Tozkoparan'ın hayat hikayesi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.