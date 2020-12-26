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Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizi çekim seti hangi ilde?

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizi çekim seti hangi ilde? haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 26-12-2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 20:00
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizi çekim seti hangi ilde?
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Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden Kuzey Yıldızı, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aslıhan Güney ve İsmail Demirci’nin başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı’nın çekildiği yerin doğal güzellikleri üzerine çekim yapılan yerler araştırılmaya başlandı.

Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde çekilmektedir. Kuşluhan köyünde başlayan hikaye Çarşamba Yaylası’nda ve çeşitli yayla alanlarında devam ediyor. Taşbaşı Obası, Teleferik, Perşembe, Ulugöl, Gölköy, Altınordu ve Boztepe bulunuyor.



Son Güncelleme: 26.12.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Show TvKuzey Yıldızı
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