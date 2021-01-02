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Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 2 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

02 Ocak 2021 Cumartesi 20:00
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
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Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden Kuzey Yıldızı, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aslıhan Güney ve İsmail Demirci’nin başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı’nın çekildiği yerin doğal güzellikleri üzerine çekim yapılan yerler araştırılmaya başlandı.

Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde çekilmektedir. Kuşluhan köyünde başlayan hikaye Çarşamba Yaylası’nda ve çeşitli yayla alanlarında devam ediyor. Taşbaşı Obası, Teleferik, Perşembe, Ulugöl, Gölköy, Altınordu ve Boztepe bulunuyor.



Son Güncelleme: 02.01.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Show TvKuzey Yıldızı
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