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Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 5 Aralık 2020 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

05 Aralık 2020 Cumartesi 20:00
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
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Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden Kuzey Yıldızı, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aslıhan Güney ve İsmail Demirci’nin başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı’nın çekildiği yerin doğal güzellikleri üzerine çekim yapılan yerler araştırılmaya başlandı.

Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde çekilmektedir. Kuşluhan köyünde başlayan hikaye Çarşamba Yaylası’nda ve çeşitli yayla alanlarında devam ediyor. Taşbaşı Obası, Teleferik, Perşembe, Ulugöl, Gölköy, Altınordu ve Boztepe bulunuyor.



Son Güncelleme: 05.12.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Show TvKuzey Yıldızı
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