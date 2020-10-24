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Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz kimdir, nereli yaşı kaç?

24 Ekim 2020 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz kimdir, nereli yaşı kaç? haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 24-10-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Ekim 2020 Cumartesi 19:41
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz kimdir, nereli yaşı kaç?
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Kuzey Yıldızı Dizisi Bulut Kimdir?

Oyuncunun gerçek adı Armağan Oğuz, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Kuzey Yıldızı dizisi Bulut karakterine hayat vermektedir. Armağan Oğuz, Kuzey Yıldızı dizisinde Yıldız’ın okul arkadaşını canlandıracak ve dizide Bulut karakterini canlandıracak. Kuzey, Yıldız’a olan aşkından ötürü Bulut'u o kadar kıskanıyordu ki son bölümde darp etmişti.


Bulut ve yıldız geçmişte birlikte çok vakit geçirmiş ve o yıllarda yaşadıkları aşkı yeniden gündeme getirmişler. Ancak yıldız, Bulut’a Kuzey ile yeniden birlikte olduklarını söyleyince Bulut bu duruma biraz bozularak inanmak istemediğini söylemektedir.

Armağan Oğuz kimdir? Kuzey Yıldızı Bulut

Armağan Oğuz, 1984’de İstanbul'da doğdu. Yıldız'ın çocukluk ve okul arkadaşı Bulut rolüne hayat vermektedir. Liseyi başarılı okullardan biri olan İstanbul Lisesi'nde tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü'nü bitirdi. Oğuz, 2008’de Best Model Of Türkiye Yarışması'nda birinci oldu.

Şu an aktif olarak Kuzey Yıldızı dizisinde Bulut rolünü oynamaktadır. Dizide Kuzey ile yıldız için çekişeceklerdir.



Son Güncelleme: 24.10.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
DiziBulutShow TvKuzey Yıldızı
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