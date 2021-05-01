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Kuzey Yıldızı dizisi Bulut karakterini kim canlandırıyor? Armağan Oğuz kimdir?

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Kuzey Yıldızı dizisi Bulut karakterini kim canlandırıyor? Armağan Oğuz kimdir? haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Kuzey Yıldızı dizisi Bulut karakterini kim canlandırıyor? hakkında merak edilen güncel bilgileri 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:41
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut karakterini kim canlandırıyor? Armağan Oğuz kimdir?
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Kuzey Yıldızı Dizisi Bulut Kimdir?

Oyuncunun gerçek adı Armağan Oğuz, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Kuzey Yıldızı dizisi Bulut karakterine hayat vermektedir. Armağan Oğuz, Kuzey Yıldızı dizisinde Yıldız’ın okul arkadaşını canlandıracak ve dizide Bulut karakterini canlandıracak. Kuzey, Yıldız’a olan aşkından ötürü Bulut'u o kadar kıskanıyordu ki son bölümde darp etmişti.

Bulut ve yıldız geçmişte birlikte çok vakit geçirmiş ve o yıllarda yaşadıkları aşkı yeniden gündeme getirmişler. Ancak yıldız, Bulut’a Kuzey ile yeniden birlikte olduklarını söyleyince Bulut bu duruma biraz bozularak inanmak istemediğini söylemektedir.

Armağan Oğuz kimdir? Kuzey Yıldızı Bulut

Armağan Oğuz, 1984’de İstanbul'da doğdu. Yıldız'ın çocukluk ve okul arkadaşı Bulut rolüne hayat vermektedir. Liseyi başarılı okullardan biri olan İstanbul Lisesi'nde tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü'nü bitirdi. Oğuz, 2008’de Best Model Of Türkiye Yarışması'nda birinci oldu.

Şu an aktif olarak Kuzey Yıldızı dizisinde Bulut rolünü oynamaktadır. Dizide Kuzey ile yıldız için çekişeceklerdir.




Son Güncelleme: 01.05.2021 19:41
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Anahtar Kelimeler:
DiziBulutShow TvKuzey Yıldızı
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