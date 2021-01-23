Kuzey Yıldızı dizi oyuncusu Bulut kimdir? Armağan Oğuz hakkında bilgiler

Kuzey Yıldızı Dizisi Bulut Kimdir?
Oyuncunun gerçek adı Armağan Oğuz, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Kuzey Yıldızı dizisi Bulut karakterine hayat vermektedir. Armağan Oğuz, Kuzey Yıldızı dizisinde Yıldız’ın okul arkadaşını canlandıracak ve dizide Bulut karakterini canlandıracak. Kuzey, Yıldız’a olan aşkından ötürü Bulut'u o kadar kıskanıyordu ki son bölümde darp etmişti.
Armağan Oğuz kimdir? Kuzey Yıldızı Bulut
Armağan Oğuz, 1984’de İstanbul'da doğdu. Yıldız'ın çocukluk ve okul arkadaşı Bulut rolüne hayat vermektedir. Liseyi başarılı okullardan biri olan İstanbul Lisesi'nde tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü'nü bitirdi. Oğuz, 2008’de Best Model Of Türkiye Yarışması'nda birinci oldu.
Şu an aktif olarak Kuzey Yıldızı dizisinde Bulut rolünü oynamaktadır. Dizide Kuzey ile yıldız için çekişeceklerdir.