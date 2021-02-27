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Kuzey Yıldızı Cevher neden yok, neden diziden ayrıldı? Cengiz Bozkurt Kuzey Yıldızına geri döner mi?

Sevilen oyuncu Cengiz Bozkurt, Kuzey Yıldızı dizisindeki performansıyla seyirciyi etkilemeyi başarmıştır. Cevher son bölümde neden yoktu? Cengiz Bozkurt diziden ayrıldı mı? Merak edilen soruların cevabına haberimizde yer verdik.

27 Şubat 2021 Cumartesi 20:31
Kuzey Yıldızı Cevher neden yok, neden diziden ayrıldı? Cengiz Bozkurt Kuzey Yıldızına geri döner mi?
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Kuzey Yıldızı dizisinin Cevher’ i hakkında detaylar merak edilmektedir.

Dizi, Süreç Film imzalıdır. Yönetmeni ve senaristi Ersoy Güler’dir. Cumartesi günleri yayınlanan dizi, aşk dizisidir. Başrollerinde İsmail Demirci ve Aslıhan Güner’in bulunduğu dizi Ordu ilinde çekilmeye devam ediyor. Dün akşam 52. Bölümü yayınlanan dizide Cevher karakteri yer almadı.

Cevher neden yok?

Cevher karakteri diziye 39. Bölümde katılmıştı. Cevher Kadıoğlu, eğlenceli ve samimi biridir. Son bölümde gerçekleştirilen doğum günü partisiyle sevenlerine veda etti. Senaryo gereği ayrılmıştır.

İlk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan dizinin reytingleri oldukça iyidir.

Cevher ilerleyen bölümlerde dizide yer alacak mı?

Konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Cevher kim?

Cevher, 40. Bölümde Kuzey, Sefer ve Ruhi’yi yanına alır. İntenette tanışmış olduğu ve gizli tuttuğu aşkıyla buluşur ve Anya’ya hemen aşık olur. Fakat bu aşk imkansızdır. Nahide’nin altın gününde kadınları sinirlendiren Cevher, daha sonra onlardan özür dilemiştir.

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 20:31
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Kuzey YıldızıCevher
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