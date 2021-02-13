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Kuzey Yıldızı Bahar karakteri kimdir? Melis Sabah kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kuzey Yıldızı Bahar karakteri kimdir? Melis Sabah kimdir, nereli, kaç yaşında? ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 13 Şubat 2021 Cumartesi tarihli yazımızda Kuzey Yıldızı Bahar karakteri kimdir? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

13 Şubat 2021 Cumartesi 19:13
Kuzey Yıldızı Bahar karakteri kimdir? Melis Sabah kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer alan Kuzey Yıldızı oyuncularından Melis Sabah’ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kuzey Yıldızı dizisinde Bahar karakterini canlandıran Melis Sabah’ın kim olduğu belli oldu. Vatandaşlarımız Melis Sabah’ın kim olduğunu merak ediyor.

İlk sezonuyla izleyicinin gönlünde taht kuran Kuzey Yıldızı dizisinin ikinci sezonu 12 Eylül 2020 tarihinde başlayacak. Diziye Melis Sabah isimli yeni bir oyuncu katılıyor. Melis Sabah dizide Bahar karakterini canlandırıyor. Diziye ayrıca Burak Khan Mahmut Kaptan karakteri, Zeynep Koltuk Şule karakteri ve Burak Khan Mahmut Kaptan karakteriyle katılmıştır.

Melis Sabah Kimdir?

Antalya Üniversitesi Matematik bölümü öğrencisi olan Melis Sabah, Serap Matyaş’dan oyunculuk eğitimleri almıştır. Koronavirüs pandemisi sürecinden dolayı eğitimlerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam eden Sabah, ayrıca diksiyon eğitimleri de alıyor. İlk kez Kırık Yalan adlı sinema filminde boy göstermişti. Geçen yıl da Tam Kafadan Karavana filminde boy gösterdi.

Kuzey Yıldızı Bahar Karakteri

Çetin yüzünden maddi sorunla yaşayan Kadıoğlu ailesi, mecburi olarak çalışmak durumunda kalır. Yıldız ise bir restorana girerek çalışmaya başlar. Bu restoranda restoranın sahibi olan Bahar ile tanıştı. Bahar da Yıldız’ın başına bela oldu. Bahar, gönlünü Kuzey’e kaptırır. Yıldız da Kuzey’i kıskanır ve Bahar ile Kuzey arasında fitne çıkarmaya çalışır. Bahar gerçekten güzel kızdır. Kuzey, Bahar’ı beğense bile Yıldız’dan vazgeçmez.



Son Güncelleme: 13.02.2021 19:13
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Anahtar Kelimeler:
#Bahar#Melis Sabah#Kuzey Yıldızı
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