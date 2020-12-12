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Kuzey Yıldızı Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Kuzey Yıldızı Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Aralık 12 2020 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 20:00
Kuzey Yıldızı Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
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Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden Kuzey Yıldızı, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aslıhan Güney ve İsmail Demirci’nin başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı’nın çekildiği yerin doğal güzellikleri üzerine çekim yapılan yerler araştırılmaya başlandı.

Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde çekilmektedir. Kuşluhan köyünde başlayan hikaye Çarşamba Yaylası’nda ve çeşitli yayla alanlarında devam ediyor. Taşbaşı Obası, Teleferik, Perşembe, Ulugöl, Gölköy, Altınordu ve Boztepe bulunuyor.



Son Güncelleme: 12.12.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Show TvKuzey Yıldızı
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