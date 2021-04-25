Kuzey Yıldızı 62. bölüm fragmanı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi

1 Mayısıs tarihinde yayınlanacak olan yeni bölüme az bir süre kala dizi hayranları yeni bölümde neler olacak şimdiden merak etmeye başladı. Yeni bölüm heyecanı şimdiden hayranları sarmış durumda.

Yeni bölümde neler olacak? 62. bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar.

Korktuğu başına gelen Yıldız uykudan uyandığında adeta şok geçirdi ve boş beşikle yüzleşti. Herşeylerden sakındığı ve koruduğı bebişi artık yanında yoktur. Gördüğü kabusların gerçek mi olacak diye kendi kendine söylenmeye başlamıştır. Kuzey ise Yıldız'ı sakinleştirmek için elinden geleni yapmaktadır. Ama ne fayda ki Yıldız sakinleşmez. Bebeğini bulmadan kucağına almadan sakinleşmez.

Korkusunu alt etmek için profesyonel yardım almak isteyen Yıldız Kuzey ile birlikte bir kursa kayda olmaya karar verir. Kendine güven gelmesi ve artık sakin kalabilmesi için yardım alması gereken Yıldız bu kurslarla tehlikeyi uzaklaştırabilecek mi?

Süreç Film tarafından yapımcılığı üstelenilen dizinin yönetmen koltuğundan Ersoy Güler oturuyor. Dizi Karadeniz'in şiriçn ilçesi Ordu'da çekiliyor. Aşk ve romantik komedi tadında olan dizi sıkı bir hayran kitlesine sahip.