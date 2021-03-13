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Kuzey Yıldızı 55. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Kuzey Yıldızı son bölüm Show TV canlı izle

Show TV'nin izlenme rekorları kıran Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Karadeniz'in sıcak ve sevecen yüzünü aşk dolu hayatını anlatan Kuzey Yıldızı dizisinde 55'inci bölümünde heyecan dorukta olacak. Kuzey Yıldızı dizisi nasıl izlenir? Sizler için derledik.

13 Mart 2021 Cumartesi 22:30
Kuzey Yıldızı 55. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Kuzey Yıldızı son bölüm Show TV canlı izle
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Ekranların fenomen dizilerinden olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde elli beşinci bölüme gelindi. 13 Mart Cumartesi günü yayhınlanacak olan bölümün fragmanı her ne kadar izleyicisine ip uçları verse de hayranlar dizi saatinin gelmesini iple çekiyor.

Yayınlanan fragmanda Nahide ve Sefer'in dağınık halleri dikkatlerden kaçmazken Rus mafyasının elinde zor zamanlar yaşamaya devam ediyor. Başrol karakter Kuzey ikisinin yardımına koşuyor. Yıldız ise olaya müdahil olacak. Biricik ve çok sevdiği kocasının kaçırıldığını öğrenen Yıldız hiç beklemeden harekete geçer ve heyecan artarak devam eder.

Yıldızın gebe olduğu fragmanda gözden kaçmazken maaile bu haberi sevinç içerisinde coşku ile karşılıyor. Diğer iki karakter olan Poyraz Kamer'in kız isteme merasiminde şok bir olay yaşanır. Kuzey bu duruma itiraz eder. Nahide'nin doğuma girdiği anlarda Sefer ve Yıldız'ın baygınlık geçirmeleri gülüşmelere neden olur.

Kızının rahatsızlığı ile adeta hayatı mahvolan Kuzey, Yıldızla kurduğu yeni hayat yavaş yavaş şekillenmeye başlar. Yıldız yeni evinde herşeyin düzenine dikkat eder ve hiç birşeyin kusursuz olmasını ister ve bunları yaparkende oldukça heyecanlıdır.

Kuzey Yıldızı İlk Aş dizisi fındık memleketi şirin mi şirin Ordu ilinde çekiliyor. Dizi Ordu'nun tanıtımına da çok büyük katkılar sağlamaya devam ediyor. 

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisini izlemek için tıklayınız. 



Son Güncelleme: 13.03.2021 22:30
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Kuzey YıldızıShow Tv Izle
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