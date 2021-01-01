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Kuzey Yıldızı 2 Ocak Cumartesi yeni bölüm neden yok? Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show TV’de ekranlara gelen Kuzey Yıldızı dizisi, cumartesi günleri saat 20:00’de izleyiciyle buluşuyor. İlgiyle takip edilen dizi, 46. bölümüyle ekranlara gelecek. Cumartesi günleri yayınlanan dizinin yeni bölümü, bu hafta yayınlanmayacak. Peki, dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

01 Ocak 2021 Cuma 00:09
Kuzey Yıldızı 2 Ocak Cumartesi yeni bölüm neden yok? Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Show TV’de yayınlanan Kuzey Yıldızı dizisi, ilgilye takip ediliyor. Yönetmen koltuğunda Ersoy Güler’in oturduğu dizinin senaristliğini de yine Ersoy Güler yapıyor. Süreç Film yapımı olan dizi, cumartesi akşamları ekranlara geliyor. Komedi ve dram türündeki dizinin yeni bölümü, bu hafta cumartesi günü ekranlara gelemeyecek. Peki, dizinin yeni bölümü hangi tarihte yayınlanacak?

 

Dizinin yeni bölümü ne zaman?

 

Dizi, cumartesi günleri yayınlanmakta. Ancak bu hafta dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. 2 Ocak günü yayınlanması gereken yeni bölüm, 9 Ocak tarihinde yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyen izleyiciler, 9 Ocak 2021 saat 20:00’de Show TV’yi açarak, dizinin yeni bölümünü izleyebilirler.

 

Dizinin oyuncu kadrosu

 

Dizinin başrol karakterleri Yıldız ve Kuzey. Yıldız karakterini Aslıhan Güner, Kuzey karakterini ise İsmail Demirci canlandırıyor. Dizide oynayan diğer oyuncular ise şu şekilde: Toygan Avanoğlu, Merve Şen, Aslıhan Kapanşahin, Berfin Nilsu Aktaş, Gizem Güneş, Can Kızıltuğ gibi isimler dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.



Son Güncelleme: 01.01.2021 00:09
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Kuzey YıldızıShow TvAslıhan Günerİsmail DemirciKuzey Yıldızı Yeni Bölüm
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