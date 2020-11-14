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Kuzey Yıldızı 14 Kasım neden yok, neden yayınlanmadı? Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ekranların en çok sevilen dizileri arasına girmeyi başaran Kuzey Yıldızı her hafta milyonlarca vatandaşımız tarafından izlenmektedir. Ancak dizi 14 Kasım akşamı yayınlanmayacak. Vatandaşlarımız Kuzey Yıldızı 14 Kasım’da neden yok sorusunun yanıtlarını arıyor.

14 Kasım 2020 Cumartesi 00:44
Kuzey Yıldızı 14 Kasım neden yok, neden yayınlanmadı? Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşan ve ekranların en çok sevilen dizileri arasına girmeyi başaran Kuzey Yıldızı her hafta milyonlarca vatandaşımız tarafından izlenmektedir. Komedi dizisi olan Kuzey Yıldızı, vatandaşlarımızın en çok ilgi gösterdiği diziler arasında yer alıyor. Ancak dizi 14 Kasım akşamı yayınlanmayacak. Vatandaşlarımız Kuzey Yıldızı 14 Kasım’da neden yok sorusunun yanıtlarını arıyor.


Sevilen dizi Kuzey Yıldızı setinde koronavirüse rastlandı. Sette görevli olan birinde koronavirüs şüphesi baş gösterince hemen teste sokuldu. Test maalesef pozitif çıktı. Bunun üzerine başka bir sorun yaşanmaması için çekimlere 1 hafta ara verildi. Vatandaşlarımız Kuzey Yıldızı 14 Kasım’da neden yok sorusunun yanıtlarını arıyor.

Kuzey Yıldızı’nın çekimlerine 1 hafta ara verildiğine göre, 14 Kasım’daki bölümünün de ertelenmesi gündeme geldi. Eğer 14 Kasım’daki bölüm daha önce çekildiyse zaten yayınlanır. Ancak henüz çekilmediyse yayınlanamaz. Koronavirüsten dolayı çekimlere ara verildi. Dolayısıyla dizinin 14 Kasım’da yayınlanması zor görünüyor. Dizinin 14 Kasım’daki bölümü yayınlanmayacak. Ancak önceki bölümün tekrarı her zamanki gün ve saatte ekranlarda olacak.



Son Güncelleme: 14.11.2020 00:44
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey YıldızıKoronavirüs
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