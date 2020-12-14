İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke eden ilaç geliştirdi
Son Dakika
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...

Kuvel kalesi tarihteki yeri nedir? Kuvel kalesi ne zaman kim tarafından fethedildi?

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Kuvel kalesi tarihteki yeri nedir? Kuvel kalesi ne zaman kim tarafından fethedildi? haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 14 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

14 Aralık 2020 Pazartesi 20:02
Kuvel kalesi tarihteki yeri nedir? Kuvel kalesi ne zaman kim tarafından fethedildi?
Takip Et:

TRT1 ekranlarının sevilerek izlenen yeni tarihi dizisi Uyanış, Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde g ecen Kuvel Kalesinin nerede olduğu merak ediliyor. TRT1 ekranlarında yayınlandığı ilk bölümden peki merakla takip edilen ve ciddi bir hayran kitlesi olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kuvel Kalesi komutanın planları ile ekranlara gelecek.

Kuvel Kalesi nerede?

Kuvel kalesi bir diğer adı ile Kol kalesi bugün Türkiye’de ki Yalnızçam Dağlarının zirvesinde bulunan Kolköy köyünde bulunan orta çağdan kalma Gürcü kalesidir. Kveli ve Kuveli Kalesi olarak bilinen kale Türkçeye Kol, Keuli veya Kveli anlamlarına gelmektedir. Gürcü kaynaklarında 10. Yüzyılda ortaya çıkan Kuvel kalesi 16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğuna geçene kadar Samtshe şehrinin yönetiminin sağlandığı noktaydı. Kalenin kelime anlamı ise Gürcistan diline Yunancadan geçen ve asıl anlamı Tyrokastron olan Peynir Kalesi’dir.

Kuvel Kalesi hakkında bilgiler

Yıkılmış olan Kuvel kalesi Ardahan ilinin Posof bölgesinde bulunan Kolköy köyündedir. İlk defa Gürcü kaynaklarında 10. Yüzyılda yazılan haber metninde Azerbaycan Emiri Yusuf Ibn Abi’l-Saj-Abu l’K’asim’ın işgal ordusuna direniş yeri olarak seçtiği bölge olarak aktarılmıştır. Kuvel kalesi 28 günlük kuşatma sonucunda düştü ve tanınmış Hristiyan Gürcü Komutanı Gobron’un İslama geçmeyi reddetmesi üzerine öldürülmesi ile sonuçlandı.

900’lü yıllara gelindiğinde Constantine Porphyrogennetos tarafından De Ceremoniis Kouel olarak adlandırılan bir Gürcü dükkanı Javakheti’nin merkez kalesi olarak adlandırıldı.

Kol kalesi başka kaynaklarda VII. Konstantin’in Yunan Kyrokastron’una eşit olduğu belirtilir. Bu nedenle David’in uzak kuzeni II. Gurgensahip’e verilir. II. Gurgen daha sonrasında Kol Kalesi ve Acara Özerk Cumhuriyetinden Ashot Kiskas’a Klarceti karşılığında verilen kale II. Gurgen’in 941 yılında ki ölümü sonrasında kuzenlerine verildi.

1008 tarihinde ise Gürcistan kralı olan III. Bagrat tarafından sülalesine miras bırakıldı.

Konumu nedeni ile son derece önemli bir stratejik durak olan Kol kalesi tarih boyunca adına savaşılan kalelerden bir tanesi oldu. 1040 yılında Gürcistan’ın İsyancı ağası olarak adlandırılan IV. Liparit tarafından ele geçirilen Kol Kalesi ancak 1059 tarihinde Gürcistan Kralı tarafından tekrar ele geçirilmiştir.

1060’lı yıllarda Kol Kalesinin paradan sorumlu görevlisi Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından hapsedildi. 1080 yılında Mezarlı Amir öncülüğünde ki Türkler, Gürcistan kralı II. Giorgi’yi mağlup etmeyi başarmıştır.

16. yüzyılda ise Kol kalesi Gürcistan’ın Güney Batısı ile birlikte Osmanlı Devletine geçmiştir.



Son Güncelleme: 14.12.2020 20:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NeredeKuvel KalesiUyanış Büyük SelçukluTRT1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu

Popüler Haberler

Esnafa yapılacak kira yardımı ve diğer destekler neler? 750 TL kira yardım desteği nasıl alınacak, kimlere ödenecek?
Yılbaşında marketler açık olacak mı? Yılbaşı kısıtlamasında alkol satışı olacak mı?
Esnafa kira yardımı nasıl ödenecek? Esnaf kira desteği nedir? Esnaf kira yardımı kaç TL? Kira düzenlemesi hangi işletmeler için geçerli?
Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman?
Yılbaşı sokağa çıkma yasakları ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?
Çoban istihdam desteğinin koşulları nelerdir? 2020 çoban desteği ne kadar?
21 Aralık'ta ne olacak? 21 Aralık kıyamet günü iddiası nereden çıktı? O gün ne olması bekleniyor?
Ev hanımlarına fabrikaların sağladığı iş imkanları nelerdir? Evden nasıl para kazanılır?
1999 tarihi öncesi emeklilik yaş sorgulama ve erken emeklilik için gereken koşullar
Yılbaşı yasağı kaç gün ve nasıl olacak? Alkol satışı olacak mı?
2020 araç satışı noter masrafları ne kadardır? Noter araba alış ve satış masrafları
En çok kazandıran yatırım araçları
Trade-schools 2020 yılında popüler olacak meslekleri açıkladı
Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 3 Mart Çeyrek Altını hangi gelin, kim kazandı?
Çukur Nehir kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Subaşı hakkında bilgiler
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay kimdir, nereli yaşı kaç?
Doğum parasından kimler faydalanabilir? Başvuru koşulları nelerdir? Doğum parası ne kadar?
Matrix 4 filmi vizyon tarihi belli oldu mu? Film ne zaman vizyona girecek?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Hasan Sabbah tarihte nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah tarihte kimdir, kim öldürdü?
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı, neden yok? Fatmagül'ün Suçu Ne yayından kaldırıldı mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.