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Kuvel Kalesi hangi ildedir, kim ne zaman fethetti? Uyanış Selçuklu Kuvel Kalesi hakkında bilgiler

Stratejik bir önem arz eden ve birçok hükümdarın uğruna savaşlar başlattığı Kuvel Kalesi, tarih boyunca birçok olaya şahit olmuştur. Kol kalesi olarak da bilenen Kuvel Kalesi, Gürcistan ve Türkiye sınırları arasındadır.

14 Aralık 2020 Pazartesi 22:27
Kuvel Kalesi hangi ildedir, kim ne zaman fethetti? Uyanış Selçuklu Kuvel Kalesi hakkında bilgiler
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Birçok hükümdarı içerisinde barındıran Kuvel Kalesi,  Türkiye sınırları içerisinde yer almaktadır. Yalnızçam Dağları’nın zirvesinde bulunan kale, Kolköy köyünde bulunan Orta Çağ Gürcü kalesidir. 10. Yüzyıl başlarında Gürcü kaynaklar tarafından keşfedilen kale, 16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirilmiştir.

Ardahan ilinin Kolköy köyünde yer alan kale, günümüzde harap edilmiş bir haldedir. 16. Yüzyılda, kale, güneybatı Gürcistan’ın Osmanlı yönetimine girmesiyle yeni bir tarih dönemine giriş yapmıştır.



Son Güncelleme: 14.12.2020 22:27
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeGürcistanKol KalesiKuvelKaleArdahan
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