Kuvel Kalesi hangi ildedir, kim ne zaman fethetti? Uyanış Selçuklu Kuvel Kalesi hakkında bilgiler

Birçok hükümdarı içerisinde barındıran Kuvel Kalesi, Türkiye sınırları içerisinde yer almaktadır. Yalnızçam Dağları’nın zirvesinde bulunan kale, Kolköy köyünde bulunan Orta Çağ Gürcü kalesidir. 10. Yüzyıl başlarında Gürcü kaynaklar tarafından keşfedilen kale, 16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirilmiştir. Ardahan ilinin Kolköy köyünde yer alan kale, günümüzde harap edilmiş bir haldedir. 16. Yüzyılda, kale, güneybatı Gürcistan’ın Osmanlı yönetimine girmesiyle yeni bir tarih dönemine giriş yapmıştır.

Son Güncelleme: 14.12.2020 22:27