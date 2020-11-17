Kuvel Kalesi gerçekte var mı? Kuvel Kalesi nerede, kim fethetmiştir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, Hatice Şendil, Mehmet Özgür, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kuvel Kalesi’nin gerçekte var olup var olmadığı, nerede bulunduğu gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bizans döneminden kalan Kuvel Kalesi dönemin önemli yapılarından birisi olarak yerini alıyor.

Kuvel Kalesinin Tarihi

Kuveli Kalesi diğer adıyla Kveli Kalesi ismini bulunduğu Kolköy köyünden almaktadır. Kol yani Kveli’den gelen kale Yalnızçam Dağları’nda bulunmaktadır. Gürcü kalesi olan kale 16. Yüzyılda Osmanlı tarafından ele geçirilmiştir.

Kuvel Kalesi Nerde Bulunmaktadır?

Kuvel Kalesi Gürcistan sınırı yakınlarında Ardahan’a bağlı Kolköy köyünde yer almaktadır. İlk kez ismi 10.yüzyıla ait kaynaklarda geçen kale 920 yılında ise önemli bir bölge olarak işlevini sürdürmüştür. Gürcistan kralları elinde bulunan kale bir vakit Selçuklular tarafından fethedilmiş, II. Giorgi’den alarak Osmanlı egemenliğinde bir kale haline gelmiştir. Kale, çeşitli kişiler tarafından alınmaya çalışılsa da çeşitli mücadeleler görse de en sonunda 1065 yılında Selçuklu Hükümdarı Alp Arslan tarafından alındı.