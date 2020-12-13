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Kutsi'nin hayat hikayesi nedir? Kiminle evlidir? Albüm ve şarkıları

Hepimizin yakından tanıdığı ve Doktorlar dizisinde ki rolüyle de unutulmayanlar arasına girmeyi başaran Kutsi'nin hayat hikayesi nedir? Kutsi kiminle evlidir? nerelidir? Piyasaya sürmüş olduğu albümler hangileridir?

13 Aralık 2020 Pazar 01:26
Kutsi'nin hayat hikayesi nedir? Kiminle evlidir? Albüm ve şarkıları
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Asıl adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan şarkıcı Kutsi, 16 Mart 1973 yılında Malatya'da doğdu. Ayrıca oyuncu Kutsi, Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'in adını almıştır. Lise yıllarında yakın çevresinden sesinin güzel olduğu yönünde gelen uyarıları fark eden Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Prodüksiyon ilk albümü "Aşkın Payını Aldı" çıkararak büyük bir ün kazandı. Uzun bir ara verip bu arada çok güzel şarkılar yaratan Kutsi, 2005 yılında Erol Köse Prodüksiyon'un "Sana Ne" albümünü çıkardı. Bir kız kardeşi olan Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Mimarlık bölümünü yarıda terk etti.

Kutsi'nin oyunculukla kendini göstermesinin ardından 30 Ağustos 2008 tarihinde 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar ile evlendi. Kutsi'nin kızı "Ceylin Ada" 24 Eylül 2009'da doğdu. Cengiz Kurtoğlu'nun büyük desteğini alan Kutsi, "Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor" albümünden "Duvardaki Resim" şarkısıyla sesini daha da duyurmaya başladı ve kolayca unutulamayacağını gösterdi. Sadece müzisyenlik mesleğini değil oyunculuk mesleğini de seçen Kutsi, 2006 yılında Doktor dizisinde oyunculuğa ilk adımı atarak büyük bir başarı elde etti. Doktorlar dizisinin bitmesinden sonra Kahramanlar dizisiyle yeniden ekranlarda yer alan Kutsi, 2010 yılında beğenilen Doktorlar dizisi yeniden ekranlarda yerini aldı ve yine büyük bir izleyici kitlesi yakalamayı başardı.

Kutsi Şarkıları ve Albümleri

Ekim 2000

Aşk Payını Aldı

 

Ağustos 2005

Sana Ne

 

2006

Kördüğüm (Petek Dinçöz ile)

 

Nisan 2007

Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor

 

2008

Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim

 

Nisan 2010

Bambaşka

 

Mart 2013

Bilmem Anlatabildim mi?

 

 

Nisan 2014

"Yaz Günü"

 

2016

"Aşıklar Şehri" (feat. Zara)

 

2016

"Söz Konusu Aşk" (feat. Meral Kendir)

 

2016

"Beşiktaşım Benim"

 

2016

"Kalbimdeki Deniz"

 

2020

"Hayranım Sana"

  


Son Güncelleme: 13.12.2020 01:26
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