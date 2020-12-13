Kutsi'nin hayat hikayesi nedir? Kiminle evlidir? Albüm ve şarkıları

Asıl adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan şarkıcı Kutsi, 16 Mart 1973 yılında Malatya'da doğdu. Ayrıca oyuncu Kutsi, Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'in adını almıştır. Lise yıllarında yakın çevresinden sesinin güzel olduğu yönünde gelen uyarıları fark eden Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Prodüksiyon ilk albümü "Aşkın Payını Aldı" çıkararak büyük bir ün kazandı. Uzun bir ara verip bu arada çok güzel şarkılar yaratan Kutsi, 2005 yılında Erol Köse Prodüksiyon'un "Sana Ne" albümünü çıkardı. Bir kız kardeşi olan Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Mimarlık bölümünü yarıda terk etti.

Kutsi'nin oyunculukla kendini göstermesinin ardından 30 Ağustos 2008 tarihinde 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar ile evlendi. Kutsi'nin kızı "Ceylin Ada" 24 Eylül 2009'da doğdu. Cengiz Kurtoğlu'nun büyük desteğini alan Kutsi, "Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor" albümünden "Duvardaki Resim" şarkısıyla sesini daha da duyurmaya başladı ve kolayca unutulamayacağını gösterdi. Sadece müzisyenlik mesleğini değil oyunculuk mesleğini de seçen Kutsi, 2006 yılında Doktor dizisinde oyunculuğa ilk adımı atarak büyük bir başarı elde etti. Doktorlar dizisinin bitmesinden sonra Kahramanlar dizisiyle yeniden ekranlarda yer alan Kutsi, 2010 yılında beğenilen Doktorlar dizisi yeniden ekranlarda yerini aldı ve yine büyük bir izleyici kitlesi yakalamayı başardı.

Kutsi Şarkıları ve Albümleri

Ekim 2000 Aşk Payını Aldı Ağustos 2005 Sana Ne 2006 Kördüğüm (Petek Dinçöz ile) Nisan 2007 Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor 2008 Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim Nisan 2010 Bambaşka Mart 2013 Bilmem Anlatabildim mi?