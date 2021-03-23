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Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi nerede çekildi? Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi konusu nedir? Kutsal Damacana 3: Dracoola fragmanı, oyuncuları ve konusu

Ünlü yönetmen Korhan Korkut'un yönetmen koltuğunda oturduğu sinema filmi Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi hakkında bilinmeyenlerini ve konusunu sizler için derledik. İşte detaylar.

23 Mart 2021 Salı 21:45
Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi nerede çekildi? Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi konusu nedir? Kutsal Damacana 3: Dracoola fragmanı, oyuncuları ve konusu
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Yaptığı işlerle ve oynadığı fimlerde üstün başarılar sağlayan Şafak Sezer Kutsal Damacana serisinin ilk başrol oyuncusu idi.Kutsal Damacana ile başlayan yolculuk üçe kadar gelmiş durumda. Son filminin konusunu ve fragmanını sizlerle buluşturuyoruz. 

Star TV ekranlarında evimize konuk olacvak komedi fırtınası Kutsal Damacana 3 izleyiciler tarafından bir hayli merak edilmeye başlandı. 2011 senesinde çekilen ve yayınlandığı zaman oldukça beğenilen ve sinemada gişe rekorlarını kıran film Star TV izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin konusunu sizler için araştırdık.

Yönetmen koltuğunda Korhan Bozkurt'un oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Şahin Irmak, Sinan Bengier, Ceyhun Fersoy gibi başarılıisimler yer alıyor.

Akıncı beyi Kara Fuat karakteri bundan tam altı asır önce Transilvanya Valisi Vlad'ı yakalayıverir ve onu zindana tıkar. Yıllarca zindanda kalan ve iyice bilenen Vlad hapisten çıktıktan sonra önüne geleni kazığa oturtur. Artık çok acımasızdır. Tipik bir vampir filmi olan Kutsal Damacana 3 bu şekilde başlar. Allah'ın gaazabına uğrayan Vlad halkının kanını içerek vampire dönüşmüştür. Kara Fuat'ın soyunu kurutmaya yeminli olan Vlad soyun son temsilcisi olan Sebahattin'i bulmak ve onu yok etmek istemesidir.Sebahattin ise yetimdir ve yetiştiği konakta çalışarak hayatını idame ettirmektedir. Bütün bu yaşananlardan haberi olmadan hayatını sürdüren Sebahattin’in karşısına bir gün gizemli bir adam çıkar… Transilvanyalı Vlad onun da izini bulmuştur..

 

 




Son Güncelleme: 23.03.2021 21:45
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Anahtar Kelimeler:
ŞAfak SezerKutsal Damacana
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