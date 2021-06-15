Kutay Sungar kimdir? Nerelidir? Kutay Sungarkaç yaşındadır?

Kutay Sungur kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Kutay Sungur'un yaşamına dair detaylar...

Kutay Sungur kimdir?

1983 yılı 20 Ağustos'ta dünyaya gelen sanatçı Ankara'da goğmuştur. Kutay Sungur'un burcu Aslan, boyu 1.90 cm ve kilosu ise 78'dir.

İlköğretim ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü'nden mezun olmuştur. Ünlü sanatçı şimdilerde Ankara Devlet Tiyatro sanatçısı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Ünlü sanatçı 5 . sınıfta Sihirli Keman adlı oyunu için okul ile beraber bir etkinlikte yer almış o yaştayken sahnenin nasıl bir yer olduğunu ve bir gün mutlaka orada o heyecanı yaşamak istediğini hissetmiştir.Ardından bu hayalini gerçeğe döünüştüren Kutay Sungur şimdilerde sinema ve dizi yapımlarında oyunculuk kariyerine devam etmektedir.

Uzun boyu, düzgün fiziği ve yakışıklılığı ile de dikkatleri üzerine toplayan başarılı oyuncu oyunculuğun yanında müzik ile de ilgilenmektedir. Başarılı oyuncu saksafon çalmakta, crossfit ve fitness sporları ile uğraşmaktadır.

Oynadığı diziler;

2006 – Bizim Evin Halleri

2008 – Unutma Beni

2014 – Büyük Sır

2018 – Mehmetçik Kut’ül Amare

2018 – Payitaht Abdülhamid (Nisanyan)

2019 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz