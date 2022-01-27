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Kusursuz dizisinin oyuncu kadrosu

Cem Karcı ,uzun süre boyunca Kırmızı Oda dizisinin yönetmişti. Cem Karcı, bu sefer yeni bir diziyle geliyor. Blu TV'de yayınlanması beklenen Kusursuz dizisinin başrollerinde yer alacak isimler belli oldu. Kusursuz dizisinde kimler rol alacak? İşte Kusursuz dizisinin oyuncu kadrosu...

27 Ocak 2022 Perşembe 22:04
Kusursuz dizisinin oyuncu kadrosu
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Blu TV’de yayınlanacak olan Kusursuz dizisini Cem Karcı hazırlayacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’ın yer alması bekleniyor.

Dizinin diğer oyuncuları ilerleyen günlerde belli olacak.



Son Güncelleme: 27.01.2022 22:04
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Anahtar Kelimeler:
Blu TVBlu TV KusursuzCem Karcı
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