Kusursuz adlı dizide ünlü oyuncular Aybüke Pusat ile Furkan Andıç rol alacak

Bu kapsamda kusursuz dizisinin başrollerinde Aybüke Pusat ile Furkan Andıç yer alacak. Ayrıca dizide Büşra Develi’nin de yer alacağı düşünülüyor. Büşra Develi daha önce her yerde sen adlı yazlık dizide rol almıştı. Kusursuz dizisinin senaristine bakacak olursak dizinin senaryosunu Kerem deren yazdı. Ayrıca Kırmızı oda dizisinin başarılı yönetmeni Cem Karcı, kusursuz dizisinin yönetmenliğini yapacak. Bu açıdan dizinin önemli isimlerden bir araya geldiği düşünülürse kusursuz dizisi ekranların en çok sevilen dizileri arasına girmeyi başarabilir.
Son Güncelleme: 05.05.2021 09:25