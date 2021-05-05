Kusursuz adlı dizide ünlü oyuncular Aybüke Pusat ile Furkan Andıç rol alacak

Ülkemizde televizyon kanallarında her dönemde birbirinden farklı yeni diziler yayınlanmaya başlıyor. Ekranlar yeni bir dizi ile tanışıyor ekranların yeni dizisi kusursuz adlı dizide ünlü oyuncularilerol alıyor. Bu haberin ardından oyuncuların hayranları büyük bir sevinç yaşadı. Dizinin, intenet dizisi olması düşünülüyor. Henüz diziyle alakalı net bir açıklama yapılmazken, dizinin başrol oyuncuları belli oldu.

Bu kapsamda kusursuz dizisinin başrollerinde Aybüke Pusat ile Furkan Andıç yer alacak. Ayrıca dizide Büşra Develi’nin de yer alacağı düşünülüyor. Büşra Develi daha önce her yerde sen adlı yazlık dizide rol almıştı. Kusursuz dizisinin senaristine bakacak olursak dizinin senaryosunu Kerem deren yazdı. Ayrıca Kırmızı oda dizisinin başarılı yönetmeni Cem Karcı, kusursuz dizisinin yönetmenliğini yapacak. Bu açıdan dizinin önemli isimlerden bir araya geldiği düşünülürse kusursuz dizisi ekranların en çok sevilen dizileri arasına girmeyi başarabilir.