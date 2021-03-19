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Kuş uçuşu dizisi ne zaman başlayacak? Miray Daner'in ve Birce Akalay’ın yeni dizisi

Netflix, birbirinden güzel yapımları kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Netflix Türkiye'de son zamanlarda yeni projelerle platformda yerini almaya devam ediyor. Şimdi de Kuş Uçuşu adlı dizi ile yerini alacak. Dizi hakkında yeni açıklamalar ise ilgili yerlerden geldi. İşte dizi hakkında gelen açıklamalar...

19 Mart 2021 Cuma 14:48
Kuş uçuşu dizisi ne zaman başlayacak? Miray Daner'in ve Birce Akalay’ın yeni dizisi
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Netflix’in teni dizisi Kuş Uçuşu’nun kadın oyuncu kadrosu belli oldu. Kadroda başrol karakteri Birce Akalay canlandıracak iken Miray Daner’de dizide yer alacak. Bunların yanı sıra başrol erkek oyuncunun ise kim olduğu henüz belli değil.

Birce Akalay’ın son yer aldığı proje Babil, reyting oranlarından dolayı final yapmıştı. Akalay ise bir süre dinleneceğini ve setlere ara vereceğini dile getirmişti. Bu kararın ardından sosyal medya hesabından yeni projede yer alacağını bildirdi. Birce Akalay’ın sosyal medyadaki bu paylaşımı gündem oldu.

Akalay, Netflix’in yeni dizisi Kuş Uçuşu’nda başrol kadın karakterine hayat verecek. Bu paylaşımdan sonra oyuncunun hayranları dizi hakkında sorular sormaya başladı. Netflix’in yeni yapımının konusu  belli oldu. Ay Yapım’ın dizisinin çekimlerinin yanı sıra oyuncu arayışları da devam ediyor.

Birce Akalay paylaşımlarında farklı ve heyecanlı bir dizide yer alacağını söyleyince hayranları dizinin konusunu daha da merak eder oldu. Dizinin yapımcılığını Aşk 101’in de yapımcılığını yapan Ay Yapım yapıyor. Senaryoyu ise Meriç Acemi kaleme aldı.

Kuş Uçuşu dizisi ne zaman başlayacak?

Şuan belli olan kadroda Miray Daner ve Birce Akalay’ın yer aldığı dizinin erkek kadrosu ile alakalı henüz bir bilgi yok. Dizinin oyuncu arayışları hala devam ediyor.

Dizide işlenecek konu ise X kuşağı. X kuşağı olarak nitelendirilen grup sosyal mecraları algılamaya çalışıyor. Grubun hedefe giden yolda attığı adımlar işleniyor.

Bunun yanı sıra dizi farklı uşaklara da hitap etmekte. Aslı karakteri hedefine giden yolda kuş uçuşuna ilerliyor. Hedefine ulaşmak amacı ile farklı maceralara adım atıyor. Dizide Aslı karakterinin mücadelesi işleniyor.

Dizinin yayın tarihi ise henüz belli olmadı.



Son Güncelleme: 19.03.2021 14:48
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Anahtar Kelimeler:
KuşUçuşuNetflixYeniDizi
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