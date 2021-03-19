Kuş Uçuşu dizisi konusu ve oyuncuları

Ekranların güzel yüzü Birce Akalay, Netfilix'in yerli yeni dizisinde sevenleriyle buluşuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Birce Akaley, Miray Daner gibi usta oyuncular bulunuyor.

En son Babil dizisinde rol alan Akalay, nefes kesen performansıyla ekranları başındakileri büyülemeyi başarmıştı. Son bilgilere göre ise Kuş Uçuşu dizisinde oynayacağı kesinleşen oyuncunun yeni rolü merak konusu oldu. Hayranları tarafından oynayacağı rol araştırılan Birce Akalay'ın sahneleri de ilgi toplayacak.

Kadro belirlenmeye devam ederken, konusu ve yönetmeni gibi detaylarda merak konusu olmaya devam ediyor. Netfilix yerli dizi serisiyle en çok tercih edilen platform haline dönüşüyor.

Diziye dair ayrıntıları paylaşan gazeteci Birsen Altıntaş'ın paylaşımından öğrenildi. Diziye dahil olan bir diğer isim olan Miray Daner'in hayranları da bu habere çok sevindi. En son Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol alan oyuncu, ekran başındakiler tarafından sevilmişti.

Miray Daner, Blu Tv'de Saygı denilen dizide Nejat İşler ile birlikte kamera karşısına geçerek Boran Kuzum ile ikili olmuşlardı. Dijital platformları seven Daner, birçok projede yer almaya devam ediyor.

Kuş Uçuşu senaryosu Meriç Acemi'ye ait olan dizide yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer yer alacak. Kadrosu net olarak belli olmayan dizi hakkında izleyici merakını araştırmaya devam ediyor.

Dizi konusu; kuşak çatışması olacağı yönünde haberler var.