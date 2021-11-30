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Kurye (The Courier) filminin konusu nedir? Kurye (The Courier ) film hakkında yorumlar

Dış politika ile yakından ilişki kuranların severek izleyeceği filmlerin başında gelen Kurye filminin konusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, kurye filminin konusu nedir? İşte detaylar...

30 Kasım 2021 Salı 10:06
Kurye (The Courier) filminin konusu nedir? Kurye (The Courier ) film hakkında yorumlar
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Kurye filmini, herkesin söylediği gibi gerilim filmi olarak özetlemek doğru olmaz. Dış politika ile yakın bir ilişkisi olmayan kişilerin çabucak sıkılacağı ve son ana dek zor izleyeceği siyaset ve drama filmi olarak tanımlamak daha doğrudur. Siyaset dünyasının yalanları işaret etmesinin dışında  paslı ve bunaltıcı kıvrımları olan bir filmdir. Fakat, 2. perdesi için aynı yorumların yapılması da Benedict Cumberdatch gibi kunaz bir karakteri haksızlık yapmak olur. Bunun nedeni ise Kurye filminin can sıkacak hikayesine hayat verinin kendisi olmasıdır. Ve gerilim teması da karşılığını vermeye başlar...

Sıradan bir adamın sıra dışı bir göreve getirilmiş olmasından kaynaklanan aksiyon ile dramanın sinemaya taşınması Kurye filmiyle ilk defa karşımıza çıkmıyor. Sinemanın casuslukla oldukça yakın bir ilişkisi var. Bu bir klişeye işaret olsa da Soğuk Savaş casusu olarak tanınan Greville Wynne için aynı yorumları yapmak mümkün değil. Çünkü Wyne gerçekten çok sıradan birisi iken tam anlamıyla bambaşka sıra dışı bir dünya yöneltilmiştir.

Kurye film yorumu

CIA ile M16 için D. Avrupa'da işler yapan ve ayrıca ortalıklarda çok fazla görünmeyen bir mühendis olan Wynne biçilmiş bir kaftan. Soğuk Savaş'ın kendini gösterdiği, ülkeler arasında kutuplaşmanın son safhaya çıktığı bir dönemde bu karakter farklı kanallar ile ortaya çıkan casus karakter olacak. Amacıysa M16 nezdinde çalışıq Sovyetler Birliği'nin güçlü nükleer dalgasına sızarak sonrasında Küba Füze Krizini sonlandırmaktar. Ironbark kod adındakı General Oleg Penkovsky'le ilişki kuracak karakterin istihbarata girip adeta tıkaç görevini üstlenmesi gerekiyor. 

Yönetmen koltuğunda Dominic Cooke'un oturduğu Kurye filmine uzaktan bakıldığı zaman aksiyonla heyecanın dolu olduğu bir senaryo izlemine kapılmamızı sağlasa da başlangıçta ülkeler arasında gergin zamana ardından da baş karakterimizin sıradan dünyasanı fazlasıyla yer veriyor. Siyasi bültenı takip etmeyi sevenlerin bile sıkılabileceği bir temposu varken gerekli ve gereksiz bilgiler ile film akışı zedeleniyor. Fakat, casusluk enerjinin diri tutulması için oldukça önem taşıyor. Öyle ki bu enerjinin karşılığı da Wynne karakterini canlandıran Benedict Cumberbatch'in yardımı ile elde edilir. Her ne kadar bu süre 2. perde sonuna dek karşılık bulsa bile hiç yoktan güzel bir final sunabiliyor. 

Tüm bunlar doğrultusunda filme on üzerinden verdiğimiz puan 6,5 oluyor. 

Filmin güncel IMDB puanı ise 7,1'dir.

Kurye filmi oyuncu kadrosu

Benedict Cumberbatch – Greville Wynne

Merab Ninidze – Oleg Penkovsky

Rachel Brosnahan – Emily Donovan

Angus Wright – Dickie Franks

Željko Ivanek – CIA Director John A. McCone

Kirill Pirogov – Gribanov

Jessie Buckley – Sheila

Anton Lesser – Bertrand

Maria Mironova – Vera

Kurye filmi fragmanı




Son Güncelleme: 30.11.2021 10:06
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