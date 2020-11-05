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Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?

Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun karakterine hayat veren Didem Balçın'ın dizide neden yer almadığı merak ediliyor. İzleyiciler Selcan Hatun diziden ayrıldı mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Didem Balçın diziye devam edeceğini açıklayarak soru işaretlerini giderdi.

05 Kasım 2020 Perşembe 02:44
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin Selcan Hatun’Un dizide yer almaması seyircilerin Selcan Hatun diziden mi ayrıldı sorusunun yanıtını merak etmesine neden oluyor. Peki Selcan Hatun dizide neden yok?


Kuruluş Osman dizisinin sevilen karakteri Selcan Hatun ilk sezonda dizide bulunuyordu. Yakın zamanda yeniden dizide görünecek olan Selcan Hatun, yeni sezonda izleyici karşısında olacak. Selcan Hatun’a hayat veren Didem Balçın, çarşambaları sallamaya geleceklerini de duyurdu.

Didem Balçın Kimdir?

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Balçın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk bölümünü bitirmiştir. Ablası ile sanat okulu açan Balçın ilk olarak 2007 yılında Sevgili Dünürüm dizisinde rol almıştır. Firar, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı, Diriliş Ertuğrul yapımlarından tanınan Balçın daha bir çok tiyatro, dizi ve filmde rol almıştır.



Son Güncelleme: 05.11.2020 02:44
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DidembalçınSelcanhatun
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