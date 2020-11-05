Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin Selcan Hatun’Un dizide yer almaması seyircilerin Selcan Hatun diziden mi ayrıldı sorusunun yanıtını merak etmesine neden oluyor. Peki Selcan Hatun dizide neden yok?

Kuruluş Osman dizisinin sevilen karakteri Selcan Hatun ilk sezonda dizide bulunuyordu. Yakın zamanda yeniden dizide görünecek olan Selcan Hatun, yeni sezonda izleyici karşısında olacak. Selcan Hatun’a hayat veren Didem Balçın, çarşambaları sallamaya geleceklerini de duyurdu.

Didem Balçın Kimdir?

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Balçın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk bölümünü bitirmiştir. Ablası ile sanat okulu açan Balçın ilk olarak 2007 yılında Sevgili Dünürüm dizisinde rol almıştır. Firar, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı, Diriliş Ertuğrul yapımlarından tanınan Balçın daha bir çok tiyatro, dizi ve filmde rol almıştır.