Kuruluş Osman Zülfikar Derviş kimdir, gerçek tarihte var mı?

Kuruluş Osman’da Zülfikar Derviş karakteri, seyircilerin dikkatini çekmektedir. Dizideki karakteri Ahmet Kılıç canllandırmaktadır. Seyirciler aynı zamanda Zülfikar Derviş’in gerçekte var olup olmadığını da merak etmektedir.

Zülfikar Derviş ( Ahmet Kılıç ) kimdir?

Ahmet Kılıç,2018 senesinde üniversite eğtimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Kader isimli sinema filminde de oynamıştır. Kuruluş Osman’daki dini karakteriyle dikkat çekmeyi başarmıştır.

Kadıköy sahnelerinde birçok tiyatro oyununda yer almıştır.

Gerçek tarihte Zülfikar Derviş var mı ?

Kuruluş Osman dizisinde ilk olarak 18 Aralık’da yayınlanan bölümde Şeyh Edebali’nin adamı olarak diziye girmişti. Dizinin sevenleri, hem karakteri hem de gerçek tarihte Zülfikar Derviş’in olup olmadığını merak etmedir.

Tarihi kaynaklarda pek bilgi bulunmasa da Şeyh Edebali’nin müridi olduğu ve Aya Nikola tarafından öldürüldüğü bilgisi tarih sayfalarında yer almaktadır.