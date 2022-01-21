Kuruluş Osman Zoya gerçekte kimdir? Kuruluş Osman Hazal Benli kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarından yayınlanan ve izleyicinin beğeniyle takip ettiği reyting rekorları kıran dizilerin başında gelmektedir. ATV ekranlarında yayınlanan ve ülkemizin en çok izlenen dizileri arasında bulunan Kuruluş Osman dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Kuruluş Osman dizisi karakterlerinden Zoya kimdir, Kuruluş Osman Hazal Benli kimdir, kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtları belli oldu.

Kuruluş Osman Zoya Karakteri

Kuruluş Osman dizisinde en çok sevilen karakterler arasında bulunan Göktuğ alp, dizide yeni bir hatun ile tanıştı. Bu açıdan Göktuğ alp karakterine hatun olarak Zoya karakteri diziye dahil edildi.

Kuruluş Osman dizisinde yeni katılan Zoya karakteri, henüz 20 li yaşlarda bir genç kadındır. Gayrimüslim genç bir kızdır. Söğüt bölgesine göç etmiştir. Kendisi temiz yürekli bir genç kız olup oldukça çekici biridir. Göktuğ alp ise yakışıklı ve zeki olduğu için bu kız ona aşık olur.

Zoya karakteri Söğüt bölgesine göç eden gayrimüslim bir topluluk içerisinde yer almaktadır. Osman bey onu Söğüt bölgesine yerleştirmiştir. Bundan dolayı Osman beyi çok seviyor. Başlangıçta Zoya ve kabilesi Osman beye karşı gelmiştir. Ancak Osman bey onlar affederek gönüllere girmeyi başarmıştır.

Kuruluş Osman dizisine yeni dahil olan Zoya karakterine Hazal benli hayat veriyor. Göktuğ alp ile Zoya karakteri arasında ilerleyen bölümlerde muhtemelen bir aşk hikayesi yazılabilir. Bu ikili ilerleyen bölümlerde evlenecektir.

Hazal Benli Kimdir?

Hazal benli, 10 Haziran 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Şu an 28 yaşına geçirmektedir. 171 cm boyunda olan Hazal benli, 55 kg ağırlığındadır. İkizler burcuydu. Daha önce denizyıldızı, Karayazı ve bu şehir arkandan gelecek adlı dizilerde boy gösterdi. Ayrıca kırgın çiçekler ve hizmetçiler dizisinde kendisine yer buldu.