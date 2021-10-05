Kuruluş Osman yeni sezon yakında başlayacak! ATV Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman?

ATV’nin ilgi ile izlenen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi bu sezonda da heyecanlı sahneleri ile karşımıza çıkacak. Peki Kuruluş Osman üçüncü sezonu ne zaman başlayacak? İşte konuya ilişkin detaylar…

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman sezon finalinde neler yaşandı?

Burak Özçivit’in başrolünde oynadığı ve Osmanlı’nın kurucusunu canlandırdığı Kuruluş Osman dizisi iki sezondur ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyordu. Haziran ayında sezon finali yapan dizi şimdi de üçüncü sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Üç ay aradan sonra dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dizinin yeni sezonuna ilişkin tanıtımların yayınlanmasının ardından izleyicinin merakı arttı. İzleyicilerin merakla beklediği Kuruluş Osman Ekim ayının başlarında yayınlanacak.

Dizinin sezon finalinde Dukas ve ordusu uç beyliğine kadar geldi. Büyük bir savaştan önce Osman Bey Türkmen beylerinin desteğini aldı ve Selçuklu’nun sultanı olan Mesut’un söz verdiği orduyu yanına aldı. Bunların yanı sıra Dukas ve Nikola ise Türk beyliklerine son vermek için hain planlar yapıyordu. Lakin Dukas, Osman beyin yapacağı saldırıdan bir haberdi. Savaşın günü geldiğinde Konya’dan gelen bebek haberi dengeleri değiştirdi. Osman Bey’e Malhun Hatun’un doğurduğu haberi gelmişti.