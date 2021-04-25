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Kuruluş Osman yeni bölümde Savcı bey ölüyor mu?

2. sezonu ile ekranlara gelen ve seyirci tarafından büyük bir ilgi ile izlenen Kuruluş Osman dizisinin 28 Nisan Çarşamba akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde büyük sürprizler yaşanacak. Dizinin 56. Bölümünden yayınlanan 2. fragman büyük ses getirmeyi başarırken Savcı Bey ölüyor mu? sorusu da merak edildi. Peki, Kuruluş Osman yeni bölümde Savcı Bey ölüyor mu? İşte cevabı…

25 Nisan 2021 Pazar 19:16
Kuruluş Osman yeni bölümde Savcı bey ölüyor mu?
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Yeni bölümün 2. fragmanında, Osman bey ile Alplerinin, Bizans – Moğol ittifakına karşı giriştikleri ölüm savaşı ekranlara geldi. Fragmanda Osman Bey’in abisi Savcı Bey’in de Bizans komutanı Kalonoz tarafından sırtından hançerlendiği yer aldı.

Savcı Bey’in  "Gece bir düş gördüm. Babam Söğüt'e geldiği vakit diktiği çınarın altında beni beklerdi" demesi, Savcı Bey ölüyor mu? sorusunu akıllara getirdi. Ayrıca fragmanda ekranlara gelen Savcı Bey’in karısı Lena Hatun’un feryadı da yürekleri dağladı.




Son Güncelleme: 25.04.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
KuruluşOsmanSavcıBeyölüyor Mu
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