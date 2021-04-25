Kuruluş Osman yeni bölümde Savcı bey ölüyor mu?

Yeni bölümün 2. fragmanında, Osman bey ile Alplerinin, Bizans – Moğol ittifakına karşı giriştikleri ölüm savaşı ekranlara geldi. Fragmanda Osman Bey’in abisi Savcı Bey’in de Bizans komutanı Kalonoz tarafından sırtından hançerlendiği yer aldı.

Savcı Bey’in "Gece bir düş gördüm. Babam Söğüt'e geldiği vakit diktiği çınarın altında beni beklerdi" demesi, Savcı Bey ölüyor mu? sorusunu akıllara getirdi. Ayrıca fragmanda ekranlara gelen Savcı Bey’in karısı Lena Hatun’un feryadı da yürekleri dağladı.