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Kuruluş Osman yeni bölümde Bamsı ölüyor mu? Nurettin Sönmez Kuruluş Osman dizisinden ayrılacak mı?

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı tarih ve kurgu türünde bir dizidir. İlk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayımlanmıştır. Dizinin başrollerinde Burak Özçivit ve Nurettin Sönmez yer almaktadır. Yayınlanan son fragmanda Bamsı karakteri yaralanıyor. Bamsı karakterinin yaralanmasının ardından diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuştur.

04 Şubat 2021 Perşembe 22:26
Kuruluş Osman yeni bölümde Bamsı ölüyor mu? Nurettin Sönmez Kuruluş Osman dizisinden ayrılacak mı?
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https://www.mynet.com/tv/embed/6983518#t=3

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden olan Kuruluş Osman dizisinin 44. Bölümü ekranlara geldi. Başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nikola, Dündar ve Targun’la yeni planlar kuruluyor. Bamsı sırtından bıçaklanacak. Bamsı karakterini canlandıracak olan Nurettin Sönmez’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilmektedir.

Bamsı ölecek mi?

Bamsı, fragmanda sırtından bıçaklanmaktadır. Yeni bölümde karakterin ölüp ölmeyeceği netleşecektir.

44. bölümde neler yaşandı?

Göktuğ ve Targun, Osman Bey’in kararıyla obadan ayrıldı. İntikam için Bizans ile ittifak yaptılar ve güçlerini Flatyos ile birleştirdiler.

Dündar Bey, Nikola ile görüşmek için İnegöl Kalesi’ne ilerledi. Zor durumda kalan Lena, Bayhoca’yı almak için Flatyos’tan yardım talep eder.

Osman Bey, bütün cephelerde baskı altına girmiştir. Bu durumun ardından beklenmedik bir strateji planlamıştır.

 

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 22:26
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Kuruluş OsmanBamsı
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