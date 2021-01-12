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Kuruluş Osman yeni bölüm yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Kuruluş Osman dizisi bu hafta neden yok? Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm fragmanı niçin yayınlanmadı? Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ne zaman? Kuruluş Osman dizisinde son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman dizisi saat kaçta? Kuruluş Osman dizisi izleyicileri dizinin bu hafta niçin ekranlarda olmayacağını ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merakla araştırıyorlar.

12 Ocak 2021 Salı 22:50
Kuruluş Osman yeni bölüm yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
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Kuruluş Osman Dizisi Neden Yok? Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, hız kesmeden bölümlerini yayınlamaya devam ediyor. Son bölümünde izleyenlerini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman, yeni bölümünde de izleyenlerini ekrana kilitleyecek. Herkes bu hafta Kuruluş Osman dizisinin olup olmayacağını ve yeni bölümünün fragmanının çıkıp çıkmadığını merakla araştırıyor.

Kuruluş Osman dizisi 13 Ocak Çarşamba 2021 tarihinde ATV ekranlarında Türkiye Kupası maçı olacağından dolayı ekranlarda olmayacak.

Kuruluş Osman Dizisi Neden Yok?

Kuruluş Osman dizisi bu hafta yeni bölümüyle izleyenleriyle buluşamayacak. Bunun nedeni ise 13 Ocak 2021 Çarşamba günü ATV ekranlarında Türkiye Kupası maçı olan Beşiktaş- Çaykur Rizespor ZTK maçı olmasından dolayı ekranlara gelemeyecek. Maç 20:45’te başlayacak ve 22:45’te biteceğinden maçın ardından Akıncı dizisinin 2. Bölümü ekranlara gelecek.

Kuruluş Osman Dizisi Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Kuruluş Osman izleyicileri maçtan dolayı yayınlanmayacak olan yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merakla araştırıyorlar.

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü haftaya 20 Ocak Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor. Kuruluş Osman dizisinin henüz yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı.

 


Son Güncelleme: 12.01.2021 22:50
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