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Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 61. Bölüm fragmanı izle

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 61. Bölüm fragmanı izle haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 28.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

28 Mayıs 2021 Cuma 23:31
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 61. Bölüm fragmanı izle
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Kuruluş Osman 61.bölüm fragmanı ile heyecan 2 Haziran 2021 Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek. Her bölümü ilgiyle takip eden tarihi dönem dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Kuruluş Osman 61.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz.

Kuruluş Osman 61.yeni bölüm 2 Haziran 2021 Salı günü saat 20:00’de ATV ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Kuruluş Osman 61.bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 61.bölüm fragmanı izle ile 2 Haziran 2021 Çarşamba günü heyecan devam edecek. Som bölümde Selçuklu başkentine çağrılan Osman Bey Osmanlı Moğol savaşına hazırlanmak üzere obaya dönmüştü. Nefes kesen son bölümün ardından yeni bölü fragmanı merak konusu oldu. Kuruluş Osman 61.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, fragman yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

Dizinin sevenleri her hafta gündeme Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı, Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Kuruluş Osman hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Kuruluş Osman son bölümde ne oldu?

Şeyh Edebalı Osman Bey ve Umur Bey arasındaki çatışmaya son verir. Umut Bey Togay’a saldırmaz. Nikola Osman Bey ve Togay arasını bozmak için bir kez daha plan yapar.

Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay’a anlaşmaya sadık kalacağını söyler. Osman Bey, iyice düşündükten sonra Malhun Hatun ile evlenmeye karar verir.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız.

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

Osman Bey rolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde yer alan oyuncular canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Özge Törer – Bala Hatun

Aslıhan Karalar – Burçin Hatun

Serhan Onat – Aybars

Ragıp Savaş – Dündar Bey

Ayşegül Günay – Zöhre

Buse Arslan – Aygül

Eren Hacısalihoğlu – Batur

Nurettin Sönmez – Bamsı Beyrek

Saruhan Hünel – Alişar

Seda Yıldız – Şeyh Edebali



Son Güncelleme: 28.05.2021 23:31
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Anahtar Kelimeler:
FragmanATVKuruluş Osman
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