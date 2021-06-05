İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 8 Haziran 2021 Çarşamba - Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 8 Haziran 2021 Çarşamba - Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 8 Haziran 2021 Çarşamba - Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 11:33
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 8 Haziran 2021 Çarşamba - Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?
Takip Et:

Kuruluş Osman 62.bölüm fragmanı ile heyecan 8 Haziran 2021 Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek. Her bölümü ilgiyle takip eden tarihi dönem dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Kuruluş Osman 62.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz.

Kuruluş Osman 62.yeni bölüm 8 Haziran 2021 Salı günü saat 20:00’de ATV ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Kuruluş Osman 62.bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 62.bölüm fragmanı izle ile 8 Haziran 2021 Çarşamba günü heyecan devam edecek. Som bölümde Selçuklu başkentine çağrılan Osman Bey Osmanlı Moğol savaşına hazırlanmak üzere obaya dönmüştü. Nefes kesen son bölümün ardından yeni bölü fragmanı merak konusu oldu. Kuruluş Osman 61.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, fragman yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

Dizinin sevenleri her hafta gündeme Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı, Kuruluş Osman yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Kuruluş Osman hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Kuruluş Osman son bölümde ne oldu?

Osman Bey ve Malhun Hatun’un evlenmesi için Kayı Obası’nda düğün hazırlıkları başlar. Uç bölgesinin Türk beyleri de düğüne katılacaktır. Bala Hatun bu evliliğe olur verse de içten içe istemez. Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesi Kayı obasının Domaniç yaylasına göçülmesine karar verilir. Obada hazırlıklar devam ederken, Moğol valisi uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozup Osman Bey’e saldırmaya karar verir.

Osman Bey, Söğüt’teki işlerini bitirmek için geride kalır. Göç katarın yola çıktıktan sonra Togay yönetimindeki Moğollar saldırır. Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır bir yara alır. Saldırı haberini alan Osman Bey ve Alpleri Moğol saldırısını durdurmak için harekete geçer.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız.

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

Osman Bey rolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde yer alan oyuncular canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Özge Törer – Bala Hatun

Aslıhan Karalar – Burçin Hatun

Serhan Onat – Aybars

Ragıp Savaş – Dündar Bey

Ayşegül Günay – Zöhre

Buse Arslan – Aygül

Eren Hacısalihoğlu – Batur

Nurettin Sönmez – Bamsı Beyrek

Saruhan Hünel – Alişar

Seda Yıldız – Şeyh Edebali

 



Son Güncelleme: 05.06.2021 11:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FragmanATVKuruluş Osman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti

Popüler Haberler

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 8 Haziran 2021 Çarşamba - Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?
Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanı yayında! Kırmızı Oda 41. yeni bölümde neler olacak?
Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 9. Bölüm fragmanı izle
Arka Sokaklar 593. bölüm fragman izle - Arka Sokaklar 11 Haziran 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı
Sadakatsiz 32. Bölüm Fragmanı – 8 Haziran 2021 Çarşamba
Arka Sokaklar 592. bölüm full izle tek parça! Kanal D
Bozkır Aslanı Celaleddin 4. bölüm fragman izle - Bozkır Aslanı Celaleddin 11 Haziran 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı
Son Yaz 22. bölüm fragmanı izle - Son Yaz 11 Haziran 2021 Cuma özeti
Akrep 25. bölüm fragman izle - Akrep 10 Haziran 2021 Perşembe yeni bölüm fragmanı
Fox TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 5 Haziran 2021 Cumartesi Fox TV dizi, film ve programları
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınav konuları
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Ramiz Mullamusa kimdir? Ramiz Mullamusa rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler
Eren Yelçi kimdir? Nerelidir? Yer aldığı yapımlar nelerdir?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda 40. bölüm izle TV 8 kesintisiz full tek parça canlı yayın
Kim Milyoner Olmak İster whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
Set Ekstra sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir? Tülay Demir Oktay nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gürsoy Vakfı burs başvurularında gereken belgeler nelerdir? 2021 yılı burs miktarı
PTT Kart numarası nerede yazar? Hesap numarası kartın hangi kısmında yer alır?
Bugün TRT Spor ekranlarında hangi diziler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor yayın akışı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.