Kuruluş Osman yeni bölüm canlı yayın HD izle! ATV Kuruluş Osman 57. bölüm tek parça izle!

ATV’nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman 57.bölüm canlı izle, Kuruluş Osman son bölüm ful HD izle ile ekranlara geliyor. Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça olarak bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölüm Kuruluş Osman 57.bölüm tek parça izle ile 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanacak.

Her bölümüyle reyting rekoru kıran Kuruluş Osman yeni bölüm merakla bekleniyordu. Kuruluş Osman 57.bölüm canlı izle yeni bölüm bu akşam ATV’den full HD olarak yayınlanacak.

Kuruluş Osman 57.bölüm canlı izle 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 20:00’de ATV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Kuruluş Osman 57.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Kuruluş Osman 57.bölüm özet

Osman Bey’in Moğollara vergi vermeyi kabul etmemesi ve gelen elçiyi kovmasının ardından Togay elinde koz geçirdi. Dönüşü olmayan bir yola giren Osman Bey, bu kararı dün coğrafyada yayıldı. Selçuklu Sultanı Moğollardan kurtulmak için Osman Bey’i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

Bu sırada Nikola obadaki casusundan Osman Bey’in vergi vermemesinin ardından çıkacak savaşı fırsat bilerek uç beylerine baskı yapmaya başlayacaktır. Umur Bey’in Togay ile savaş kararı alması Osman Bey’in planlarını bozar ve Osman Bey yapılanlara karşı çıkar. Şeyh Edebali Umur Bey’e desteğini alması için Osman Bey’e Malhun Hatun ile evlenmesini söyler.

Osman Bey’in Moğollara adeta meydan okuması uç beylerdeki dengelerin de değişmesine neden olacaktır.

Kuruluş Osman son bölüm özeti

Dizinin bu bölümünde Osman Bey, Malhun Hatun’un desteği sayesinde Bizans ve Moğol ordularına karşı çıkacak. Türk obalarının hayatta kalmak adına vereceği bu savaşta Savcı Bey sırtından bıçaklanacak.

Asker toplamaya başlayan Nikola ise Umur Bey’in obasına saldırı düzenleyecek. Umur Bey ise kendisinin Nikola’ya karşı gelmediğini göstermek istese de, Malhun Hatun’un yaptıkları nedeniyle işi çok zordur. Umur Bey kızı Malhun Hatun’u ağabeylerinin yanına sürgüne gönderecek.

Savaşta ağır yaralanan Savcı Bey’in durumu ve Kayı Beylerinin Bizans – Moğol ordularına karşı girdiği savaşta nasıl bir sonuç elde edeceği bu akşam yayınlanacak olan bölümde yanıtlanacak.

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

Osman Bey rolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde yer alan oyuncular canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Özge Törer – Bala Hatun

Aslıhan Karalar – Burçin Hatun

Serhan Onat – Aybars

Ragıp Savaş – Dündar Bey

Ayşegül Günay – Zöhre

Buse Arslan – Aygül

Eren Hacısalihoğlu – Batur

Nurettin Sönmez – Bamsı Beyrek

Saruhan Hünel – Alişar

Seda Yıldız – Şeyh Edebali

Kuruluş Osman 57.bölüm ne zaman, saat kaçta?

Kuruluş Osman her hafta Çarşamba akşamları yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Merakla beklenen yeni bölüm ise bu akşam yayınlanacak. Kuruluş Osman 57.yeni bölüm 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanacak.

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