Kuruluş Osman Yavlak Arslan kimdir? Gerçek tarihte var mıydı? Tarihte Yavlak Arslan hakkında bilgiler

TARİHTE YAVLAK ARSLAN KİMDİR?
KURULUŞ OSMAN YAVLAK ARSLAN KİMDİR?
Ekranların sevilen dizilerinden Kurtuluş Osman dizisi karakterlerinden Yavlak Arslan’a yetenekli oyuncumuz Umut Karadağ hayat vermektedir. Umut Karadağ, 26 Şubat 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk ve yönetmenlik yapmaktadır. Bir çok dizi ve filmde rol alan alan Umut Karadağ, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde Adil karakterine hayat vermektedir. Umut Karadağ, 1.88 metre boyunda, 83 kilo ve Balık burcudur. Şuanda Kurtuluş Osman dizisinde oyunculuk kariyerine devam etmektedir.
Son Güncelleme: 16.12.2020 22:28