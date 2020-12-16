Kuruluş Osman Yavlak Arslan kimdir? Gerçek tarihte var mıydı? Tarihte Yavlak Arslan hakkında bilgiler

TARİHTE YAVLAK ARSLAN KİMDİR?

KURULUŞ OSMAN YAVLAK ARSLAN KİMDİR?

Muzaffereddin Yavlak Arslan, 1280-1292 yılları arası hüküm sürmüş Çobanoğulları beyi. Saltukname'de "Melik Muzaffereddin" olarak da anılmaktadır. Hoylu Hasan'ın "?avâ?idü'r-resâ?il" adlı eserinde Muzaffereddin Yavlak Arslan'ı "Melik'ül-ümera" ve "Sipah-bud-i diyar-i" unvanlarıyla anmasından tıpkı dedesi Hüsameddin Çoban dönemindeki gibi kendisinin de ûc beyi olduğunu, Kuzeybatı Anadolu'da Bizans'a sınırı olan bölgelerin korunması görevinin Çobanoğulları Beyliği'ne ait olduğu anlaşılmaktadır.

Ekranların sevilen dizilerinden Kurtuluş Osman dizisi karakterlerinden Yavlak Arslan’a yetenekli oyuncumuz Umut Karadağ hayat vermektedir. Umut Karadağ, 26 Şubat 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk ve yönetmenlik yapmaktadır. Bir çok dizi ve filmde rol alan alan Umut Karadağ, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde Adil karakterine hayat vermektedir. Umut Karadağ, 1.88 metre boyunda, 83 kilo ve Balık burcudur. Şuanda Kurtuluş Osman dizisinde oyunculuk kariyerine devam etmektedir.