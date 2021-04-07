Kuruluş Osman Umurbey kimdir, gerçek tarihte var mı?

Kuruluş Osman’ın dün akşamki bölümünde savaş meydanında konuşan silahlar diziye heyecan kattı. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatan yapımda son zamanlarda en çok konuşulan karakterlerden biri de Malhun Hatun oldu. Geçtiğimiz haftalarda diziye dahil olan Malhun Hatun sonrasında şimdi de babası Umur Bey diziye dahil oldu. Tarihte Aydınoğulları Beyliği’nin ikinc beyi olan ve bunun yanı sıra en ünlü beyi olan Umur Bey izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Dizide geçen Malhun Hatun ve Umur Bey’in aslında tarihte kim oldukları haberimzde yer alıyor. Malhun Hatun ve Umur Bey ile ilgili merak edilenler için haberimizi okuyabilirsiniz.

Umur Bey kimdir?

Umur Bey, 1309 senesinde Aydınoğlu toprakları olarak bilinen Leşkeri-eli’nde doğdu. Aydınoğulları Beyliği’nin kurucusu olan Aydınoğlu Mehmet Bey’in beş oğlundan ikincisi idi. Umur Bey’in ismi “işler, yükümlülükler, görevler” anlamına gelmektedir. İslami lakabı ise “dinin güzelliği” anlamındaki Bahaüddün’dür.

Umur Bey genç yaşlarda İzmir valiliğine getirildi ve babası Mehmet Bey’in bugünkü Selçuk olarak bilinen Ayasuluk’ta kumuş olduğu donanma ile korsanlık yaparak ünlendi. Sakız Adası, Bozcaada, Eğriboz, Mora Yarımadası ile Rumeli sahillerine akınlar düzenledi. Umur Bey’in saltanatı 1348’de başladı ve ölümüne dek sürdü. 14 yıllık idarede en parlak günler yaşandı.

Aydınoğulları Beyliği’nin beyi Umur Bey, İzmir kuşatması esnasında kale surlarına tırmanırken okların hedefi oldu ve orada şehit oldu. Umur Bey’in cenazesi babasının yanına Birgi’ye defnedildi. Ardından beyliğe de ağabeyi Hızır Bey geçti.

Umur Bey’in hayat hikayesi ve hayatı boyunca yaptığı seferleri, akınları Osmanlı Devleti'nin Fatih dönemi vakanüvislerinden olan Enverî tarafından 1465 yılında kaleme aldığı Düstuname-i Enveri’de detaylıca anlatılmıştır.

Umur Bey, hem yazar hem şair hem de alimleri koruyan bir devlet adamı olarak tanınmış ve onun Kelile ve Dimne'yi ilk defa Farsça'dan Türkçe'ye çevrilmesini sağladığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra koruyucu hekimliğe dair bir tıp eseri olan "Tabiatname" Umur Bey adına "Tutmacı" tarafından Farsça'dan Oğuz Türkçesi'ne çevrilmiştir.

Malhun Hatun kimdir?

Osman Bey’in ilk eşi olan Malhun Hatun Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı Orhan Gazi’nin annesidir. Osman Bey ile 1280 yılında evlendiği ilk eşidir.

Malhun Hatun Şeyh Edebali’nin kızı Rabia Bala Hatun ile karıştırılmaktadır. Lakin Malhun Hatun’un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’dir. Vakfiyesinde ise ismi Malhun binti Ömer Bey olarak geçmektedir.

Malhun Hatun’un kendisi adına yapılmış ev gibi bir türbesi vardır. Malhun Hatun’un Türk olduğu ise Osmanlı Devleti’nin o zamanlar henüz yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırmadıkları için kesindir.