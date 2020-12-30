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Kuruluş Osman Targun Hatun Tuğçe Bayat kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun karakterine hayat veren oyuncu merak ediliyor. Dizi hayranları, Kuruluş Osman Targun Hatun Tuğçe Bayat kimdir? sorusunu araştırıyor.

30 Aralık 2020 Çarşamba 21:28
Kuruluş Osman Targun Hatun Tuğçe Bayat kimdir?
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ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden Kuruluş Osman'a geçtiğimiz haftalarda katılan Targun Hatun merak ediliyor. Targun Hatun tarihte var mı sorusu sorulurken aynı zamanda Targun Hatun rolünü canlandıran  Zeynep Tuğçe Bayat dizi hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. 

Osman Bey ile evlenme kararı alan ve hayatını birleştiren Targun Hatun dizide önemli bir karakter haline gelirken Kuruluş Osman hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor.

Targun Hatun kimdir?

Zeynep Tuğçe Bayat tarafından canlandırılan Targun Hatun Peçenek Beyi’nin kızıdır. Peçenek Beyinin Bizans tarafından esir alınması ve bilgi toplamak üzere Kayı beyliğine gönderilen Targun Hatun, Osman Bey ile evlenme kararı almıştır.

Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?

Zeynep Tuğçe Bayat 8 Şubat 1990 tarihinde Mersin’de doğmuştur. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Okuduğu yıllarda tiyatrolarda reji asistanlığı ve koçluk yapan Bayat üniversite eğitimi aldığı sırada pek çok dizi, reklam ve film projesinde görev almaktadır. İlk kez 2009 yılında Arka Sıradakiler dizisinde görev alan Zeynep Tuğçe Bayat gösterdiği performansı sonrasında üne kavuştu.

Daha sonrasında Tuba Büyüküstün’ün başrolünde olduğu Gönülçelen dizisinde Nevra karakterini canlandıran Bayat Çilek Kokusu ve Afilli Aşk dizilerinde görev almıştır.

Zeynep Tuğçe Bayat, Gönülçelen dizisinin erkek başrolü olan Cansel Elçin ile hayatını birleştirmiştir.



Son Güncelleme: 30.12.2020 21:28
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