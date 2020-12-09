Kuruluş Osman Targun Hatun Kimdir? Tarihte Targun Hatun diye birisi var mı? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman’ın son bölümünde diziye katılan Targun Hatun merak edilmeye başlandı. Zeynep Tuğçe Bayat’ın hayat verdiği Targun Hatun’un ise gerçek tarihte olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin 34. Bölümünde ilk defa karşımıza çıkan Targun Hatun ünü olan bir Peçenek beyinin kızıdır. Babası Bizans komutanı Nikola’nın elinde olan Targun Hatun babasını kurtarmak için Osman Beye tuzak hazırlamaktadır. Targun Hatun bir tutsak gibi götürülürken Osman Bey onu kurtarır ve himayesi altına alır. At ile otağa gelindiğinde ise Bala Hatun Targun hatunu kıskanır.

Targun hatun tarihte var mı?

Tarihi kaynaklarda Peçenek beyine rastlansa da kızı Targun hatuna ulaşılamamıştır. Buna göre Targun hatun sadece dizi senaryosu için oluşturulan bir karakterdir. Gerçek Osmanlı tarihi ve kuruluşunda Targun Hatun diye birisi yoktur.

Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?

Targun Hatun karakterine hayat veren oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat’tır. Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çeken Bayat’ın dizide ne kadar rol alacağı ise bilinmemektedir.