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Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir? Gerçek tarihte Targun Hatun var mı?

Kuruluş Osman dizisinin yeni karakteri Targun Hatun hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Gerçek tarihte Targun Hatun ve karaktere hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat hakkında bilgiler.

18 Kasım 2020 Çarşamba 23:06
Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir? Gerçek tarihte Targun Hatun var mı?
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Kuruluş Osman izleyicileri Targan Hatun’un tarihte olup olmadığını araştırmaya başladılar. 34. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan yapıma yeni bir karakter daha dahil olacak. Zeynep Tuğçe Bayat, Peçenek Beyi kızı Targun Hatun olarak dizi kadrosunda yer alacak.

Targun Hatun kimdir?


Targun Hatun, Peçenek Beyi’nin kızı olarak geçmektedir. Ancak Osmanlı kaynaklarında Targan Hatun’a ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosuna dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsak hayatından kurtaran Osman Bey ile birlikte obaya gelince dengeler değişecektir.

Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?

1990 yılında Mersin’de dünyaya gelen Bayat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversite öğrencisi olduğu süreçte özel tiyatrolarda çalışan Bayat, oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve film projesinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 18.11.2020 23:06
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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş OsmanTargan HatunZeynep Tuğçe Bayat
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