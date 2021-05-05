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Kuruluş Osman Sultan 2. Mesud kimdir? Gerçek adı nedir? Şener Savaş hakkında bilgiler

Kuruluş Osman dizisinde son bölümlerde dikkat çeken Anadolu Selçuklu hükümdarı 2. Mesud merak ediliyor. Dizi Severler, Kuruluş Osman Sultan 2. Mesud kimdir? Gerçek adı nedir? sorularını araştırırken aynı zamanda karaktere hayat veren Şener Savaş'ta merak edilmeye başlandı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:25
Kuruluş Osman Sultan 2. Mesud kimdir? Gerçek adı nedir? Şener Savaş hakkında bilgiler
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Geçtiğimiz dönemlerde ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan gösterdiği performans ile adından söz ettiren Şener Savaş merak ediliyor. Ekranların sevilen tarihi dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman dizisinde 2. Mesud karakterine hayat veren Savaş’ın hayatı ve görev aldığı projeler araştırılıyor.

Sultan 2. Mesud kimdir?

II: Gıyaseddin Mesud olarak bilinen Anadolu Selçuklu Hükümdar Sultan 2. Mesud, II. İzzeddin Keykavus’un oğludur. Moğollar ile yapılan savaşlarda önemli başarılar gösteren 2. Mesud 4 kez tahta çıkmıştır. Sürekli olarak kardeşi III. Alaeddin Keykubad ile yer değiştiren 2. Mesud, 1308’de hayatını kaybetmiştir ve Anadolu Selçuklu Devletinin son hükümdarıdır.

Şener Savaş kimdir?

21 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Şener Savaş ilk defa Cennet Mahallesi dizisi ile oyunculuk sektörüne giriş yapmıştır. Daha sonrasında Geniş Aile dizisinde rol alan Savaş’ın son projeleri Yedikule Hayat Yokuşu, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımlarıdır.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 19:25
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