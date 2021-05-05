Kuruluş Osman Sultan 2. Mesud kimdir? Gerçek adı nedir? Şener Savaş hakkında bilgiler

Geçtiğimiz dönemlerde ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan gösterdiği performans ile adından söz ettiren Şener Savaş merak ediliyor. Ekranların sevilen tarihi dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman dizisinde 2. Mesud karakterine hayat veren Savaş’ın hayatı ve görev aldığı projeler araştırılıyor.

Sultan 2. Mesud kimdir?

Şener Savaş kimdir?

II: Gıyaseddin Mesud olarak bilinen Anadolu Selçuklu Hükümdar Sultan 2. Mesud, II. İzzeddin Keykavus’un oğludur. Moğollar ile yapılan savaşlarda önemli başarılar gösteren 2. Mesud 4 kez tahta çıkmıştır. Sürekli olarak kardeşi III. Alaeddin Keykubad ile yer değiştiren 2. Mesud, 1308’de hayatını kaybetmiştir ve Anadolu Selçuklu Devletinin son hükümdarıdır.

21 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Şener Savaş ilk defa Cennet Mahallesi dizisi ile oyunculuk sektörüne giriş yapmıştır. Daha sonrasında Geniş Aile dizisinde rol alan Savaş’ın son projeleri Yedikule Hayat Yokuşu, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımlarıdır.