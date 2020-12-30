Kuruluş Osman Şeyh Edebali neden yok, diziden ayrıldı mı? Seda Yıldız dizide neden yok, çıktı mı?

Kuruluş Osman Dizisindeki Şeyh Edebali Neden Ekranlarda Yok? Seda Yıldız Diziden Ayrılıyor Mu?

ATV kanalı izleyicileri, Kuruluş Osman dizisindeki Şeyh Edebali’nin neden ekranlarda olmadığının merakla araştırıyorlar.

1206 yılında doğan ve 120 yaşına kadar yaşayan Şeyh Edebali, tarihin önemli isimleri arasında yer alıyor. Herkes Şeyh Edebali’nin Kurtuluş Osman dizisinde neden olmadığını araştırıyor.

Ekranların beğenilerek ve sevilerek izlenen dizisi Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali rolünü canlandıran Seda Yıldız’ın dizide niçin görünmediğini herkes merakla araştırıyor. Seda Yıldız Twitter hesabından sevenlerini üzecek bir haber verdi.

Şeyh Edebali karakterini canlandıran Seda Yıldız yapmış olduğu paylaşımla Kuruluş Osman dizisinden ayrıldığı haberini paylaştı. Dizinin yaptığı açıklamalarda, Kuruluş Osman dizisinde ayrılık olduğunu ve dizinin sevilen karakteri olan Şeyh Edebali’yi canlandıran Seda Yıldız’ın kadrodan ayrıldığını bu bilginin sevenlerine duyurulduğunu açıkladı.

Şeyh Edebali Kimdir?

Şeyh Edebali 1206 yılında doğmuş ve 120 yaşına kadar yaşamıştır. 1326 yılında vefat etmiştir. Şeyh Edebali hayatı boyunca İslami eğitimler vermiş ve Osman Bey’ in yanında uzun seneler hoca olarak görev yapmıştır. Şeyh Edebali Osmanlıda İslami Edebiyatçı olarak bilinmektedir.

Şeyh Edebali, dini konularda bilgili ve ilim sahibi olarak bilinmektedir. Osmanlı döneminde İslami konular hakkında bilgiler veren Şeyh Edebali Osman Bey’in padişahlık döneminde de akıl danışmanlığı yapan kişidir. Şeyh Edebali’nin mezarı Türkiye sınırları içerisinde bulunan Bilecik sınırları içerisindedir. Mezarı Şeyh Edebali Türbesi olarak bilinmekte.

Kurtuluş Osman dizisinde de Osmanlı da olduğu gibi Şeyh Edebali hem Osman Bey’ in hocası hem de Osman’ın karısı Bala Hatun’ un babasıdır.

Seda Yıldız’ın Biyografisi

Seda Yıldız, 1962 yılında Zonguldak’ta dünyaya gelmiştir. Seda Yıldız son olarak Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz dizisinde rol almıştır. Bu dizide Reşit karakterine hayat vermiştir. Şuanda Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali karakterini canlandırmaktadır. Seda Yıldız, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Seda Yıldız ilk olarak kamera karşısına Kuyucaklı Yusuf rolü ile çıkmıştır.