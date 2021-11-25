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Kuruluş Osman Şeyh Edebali karakteri gerçekte kim? Şeyh Edebali'yi canlandıran oyuncu Seda Yıldız kimdir?

Atv'de yayınlanan en popüler dizilerden biri olan Kuruluş Osman seyirciler tarafından oldukça sevilmekte. Dizide Şeyh Edebali oldukça dikkat çekti. Şeyh Edebali'ye can veren oyuncu Seda Yıldız ile ilgili detayları haberimizde paylaştık...

25 Kasım 2021 Perşembe 12:12
Kuruluş Osman Şeyh Edebali karakteri gerçekte kim? Şeyh Edebali'yi canlandıran oyuncu Seda Yıldız kimdir?
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Seda Yıldız 20 Mayıs 1962 Tarihinde dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra oyunculuk eğitmenliği , yardımcı yönetmenlik ve seslendirme sanatçılığı da  yapmaktadır.

Aylin Bölükbaşı Yıldız ile evli olan Yıldız’ın 2 evladı vardır. Oğlu Doğaç Yıldız babası gibi oyuncudur. Zonguldak’lı olan oyuncu koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır. 2018 yılında İYİ parti’den milletvekili aday adayı olmuştur.

Kurt Kanunu, Hicret, G.D.O Karakedi, İnsan Aldandı, Farklı Boyut, IV Osman, Kurtlar Vadisi Pusu, Ben Onu Çok Sevdim, Veysel Karani, Kuyucaklı Yusuf, Binbir Gece,Suçlu Gençlik,Bizim Aile, Mühürlü Güller,Gönül Dostları, Baba Nasihati, Sonsuz Merhamet, Kollama, Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Cesur Yürek, Sırlar Dünyası, Çicek Taksi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizi ve filmlerin kadrosunda yer almıştır.


Son Güncelleme: 25.11.2021 12:12
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Anahtar Kelimeler:
Seda YıldızKuruluş Osman Şeyh Edebali
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