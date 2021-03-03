Kuruluş Osman Selcan Hatun dizide neden yok? Selcan Hatun geri dönecek mi? Didem Balçık hamile mi, diziye geri dönecek mi?

Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun neden yok? Dizide yeniden rol alacak mı? Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümlerinde önemli bir karakter olan Selcan Hatun bundan sonra yer almayacak. Bunun nedeni ise Selcan Hatun’un diziye bir süreliğine ara vermiş olmasıdır. Selcan Hatun’un diziden ayrılma nedeni nedir? Selcan Hatun diziye geri dönecek mi? Didem Balçın Kuruluş Osman dizisine geri ne zaman dönecek, dönecek mi? Selcan Hatun hakkında bilgi almak isteyen kişiler bu soruların cevabını araştırmaya başladı.

Kuruluş Osman dizisi Selcan Hatun neden yok, neden çıktı ayrıldı?

Çarşamba günleri ATV’de yayında olan Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği Kuruluş Osman dizisi reyting rekorlarını alt üst ediyor. Senaryo koltuğunda Mehmet Bozdağ, Aslı Zeynep Peker Bozdağ ve Atilla Engin’in bulunduğu Kuruluş Osman dizisinin yönetmen koltuğunda ise Metin Günay oturuyor. Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunda sık sık yeni isimler eklenirken bazın oyuncularda diziye veda etmek zorunda kalıyor.

Didem Balçın, Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun karakterine hayat veriyor. Selcan Hatun obadaki önemli kişilerden biri. Ancak Didem Balçın’ın diziden ayrılma nedeni diğer oyuncularla aynı değil. Bebeğini dünyaya getirmek için diziden bir süre ayrılması gerekmektedir. Didem Balçın, Kuruluş Osman dizisinde hamilelikten dolayı ayrılmak zorunda. Artık bebeğinin doğmasına sayılı günler kaldı. Bebeğine zaman ayırabilmek için setten bir süre ayrılacak.

Didem Balçın (Selcan Hatun), Kuruluş Osman dizisine geri dönecek mi? Ne zaman?

Didem Balçın, bebeğini dünyaya getirmesine sayılı günler kaldığından dolayı Kuruluş Osman dizisinde ayrılmak zorunda kaldı. Sosyal medya hesabı üzerinden senarist, yönetmen, yapım şirketi, oyuncular ve kamera arkasındaki bütün ekibe teşekkürlerini sunarak diziden bir süreliğine ayrıldığını açıkladı. Bunun anlamı ise Didem Balçın, ilerleyen zamanlarda dizide tekrardan rol alacaktır. Didem Balçın, evladını dünyaya getirdikten sonra sete döneceği tarih netleşecek. Henüz ne zaman döneceğine dair bir açıklama bulunmamaktadır.

Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir?

Kuruluş Osman’da Selcan Hatun, Süleyman Şah’ın oğlu Gündoğdu’nun eşine hayat vermişti. Gündoğdu, Ertuğrul Gazi’nin ağabeyidir. Selcan Hatun, Osman Gazi’nin yengesi olmaktadır. Osman Gazi, Selcan Harun’un annesi gibi görmektedir. Kuruluş Osman’da Selcan Hatun’a hayat veren oyuncumuz Didem Balçın’dır. Didem Balçın, 1982 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Çakallarla Dans, Oflu Hocanın Şifresi, Sümela’nın Şifresi, Meleklerin Aşkı, Kuruluş Osman yapımlarında yer almıştır. Didem Balçın’ın instagram hesabının kullanıcı adı: https://www.instagram.com/didembalcin