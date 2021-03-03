İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Kuruluş Osman Selcan Hatun dizide neden yok? Selcan Hatun geri dönecek mi? Didem Balçık hamile mi, diziye geri dönecek mi?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun karakterine hayat veren Didem Balçın'ın diziden ayrılacağı haberi herkesi üzmüş durumda. Selcan Hatun karakterine hayat veren Didem Balçın'ın neden diziden ayrıldığı ise merak edilmeye başlandı.

03 Mart 2021 Çarşamba 20:34
Kuruluş Osman Selcan Hatun dizide neden yok? Selcan Hatun geri dönecek mi? Didem Balçık hamile mi, diziye geri dönecek mi?
Takip Et:

Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun neden yok? Dizide yeniden rol alacak mı? Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümlerinde önemli bir karakter olan Selcan Hatun bundan sonra yer almayacak. Bunun nedeni ise Selcan Hatun’un diziye bir süreliğine ara vermiş olmasıdır. Selcan Hatun’un diziden ayrılma nedeni nedir? Selcan Hatun diziye geri dönecek mi? Didem Balçın Kuruluş Osman dizisine geri ne zaman dönecek, dönecek mi? Selcan Hatun hakkında bilgi almak isteyen kişiler bu soruların cevabını araştırmaya başladı.

Kuruluş Osman dizisi Selcan Hatun neden yok, neden çıktı ayrıldı?

Çarşamba günleri ATV’de yayında olan Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği Kuruluş Osman dizisi reyting rekorlarını alt üst ediyor. Senaryo koltuğunda Mehmet Bozdağ, Aslı Zeynep Peker Bozdağ ve Atilla Engin’in bulunduğu Kuruluş Osman dizisinin yönetmen koltuğunda ise Metin Günay oturuyor. Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunda sık sık yeni isimler eklenirken bazın oyuncularda diziye veda etmek zorunda kalıyor.

Didem Balçın, Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun karakterine hayat veriyor. Selcan Hatun obadaki önemli kişilerden biri. Ancak Didem Balçın’ın diziden ayrılma nedeni diğer oyuncularla aynı değil. Bebeğini dünyaya getirmek için diziden bir süre ayrılması gerekmektedir. Didem Balçın, Kuruluş Osman dizisinde hamilelikten dolayı ayrılmak zorunda. Artık bebeğinin doğmasına sayılı günler kaldı. Bebeğine zaman ayırabilmek için setten bir süre ayrılacak.

Didem Balçın (Selcan Hatun), Kuruluş Osman dizisine geri dönecek mi? Ne zaman?

Didem Balçın, bebeğini dünyaya getirmesine sayılı günler kaldığından dolayı Kuruluş Osman dizisinde ayrılmak zorunda kaldı. Sosyal medya hesabı üzerinden senarist, yönetmen, yapım şirketi, oyuncular ve kamera arkasındaki bütün ekibe teşekkürlerini sunarak diziden bir süreliğine ayrıldığını açıkladı. Bunun anlamı ise Didem Balçın, ilerleyen zamanlarda dizide tekrardan rol alacaktır. Didem Balçın, evladını dünyaya getirdikten sonra sete döneceği tarih netleşecek. Henüz ne zaman döneceğine dair bir açıklama bulunmamaktadır.

Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir?

Kuruluş Osman’da Selcan Hatun, Süleyman Şah’ın oğlu Gündoğdu’nun eşine hayat vermişti. Gündoğdu, Ertuğrul Gazi’nin ağabeyidir. Selcan Hatun, Osman Gazi’nin yengesi olmaktadır. Osman Gazi, Selcan Harun’un annesi gibi görmektedir. Kuruluş Osman’da Selcan Hatun’a hayat veren oyuncumuz Didem Balçın’dır. Didem Balçın, 1982 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Çakallarla Dans, Oflu Hocanın Şifresi, Sümela’nın Şifresi, Meleklerin Aşkı, Kuruluş Osman yapımlarında yer almıştır. Didem Balçın’ın instagram hesabının kullanıcı adı: https://www.instagram.com/didembalcin

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 20:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kuruluş OsmanATVDiziSelcan HatunDidem Balçın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğduğun Ev Kaderindir Meto kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir Meto kimdir?
Survivor Gonca kim? Ünlüler takımından Gonca Kakar
Survivor Gonca kim? Ünlüler takımından Gonca Kakar
Survivor Melis Sezer kimdir? Ünlüler takımı Melis Sezer hakkında merak edilenler
Survivor Melis Sezer kimdir? Ünlüler takımı Melis Sezer hakkında merak edilenler
Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Uysal kimdir? Öykü Uysal'ın kim olduğu belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Uysal kimdir? Öykü Uysal'ın kim olduğu belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Çağman Çatay kimdir? Çağman Çatay nereli,kaç yaşında?
Survivor 2021 yarışmacısı Çağman Çatay kimdir? Çağman Çatay nereli,kaç yaşında?

Popüler Haberler

Kuruluş Osman Selcan Hatun dizide neden yok? Selcan Hatun geri dönecek mi? Didem Balçık hamile mi, diziye geri dönecek mi?
Kıbrıs Ada Kışı oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Teşkilat oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi Melih kimdir? Ali İl'in yer aldığı diziler
Rüyada boğulmak ne anlama gelir? Rüyada boğulmak görmenin anlamları
Doğduğun Ev Kaderindir Meto kimdir?
Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Yağızhan Dikmen hakkında bilgiler
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Sadakatsiz dizisi Selen kimdir? Dora Dalgıç rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Öküz burcu nedir? Öküz Burcu anlamı ne? Çin Öküz Burcu ne zaman?
İstanbul, İzmir, Ankara cuma namazı saat kaçta? 1 Kasım Cuma namazı vakti
2020 Koronavirüs Açık Cezaevlerine Ayrılma Şartları Düzenlemesi
2020 öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu?
Rüyada uçmak ne demektir? Rüyada uçtuğunu görmenin anlamı ve tabiri
Sadakatsiz Cavidan kimdir? Meltem Baytok yaşı, boyu, sevgilisi
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül karakteri kimdir? Gözde Sena Altuner'in hayatı ve yer aldığı diziler
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Naz Göktan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Livya karakterini Buçe Buse Kahraman canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.