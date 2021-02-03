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Kuruluş Osman Savcı ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Savcı Bey kimdir, gerçek adı ne? Kanbolat Görkem Arslan diziden ayrılacak mı?

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın bu haftaki bölümünde Savcı’nın ölüp ölmeyeceği merak edildi. Kuruluş Osman dizisinde yaşanan son gelişmeler, Savcı Bey’in kim olduğuna dair detaylar haberimizde.

03 Şubat 2021 Çarşamba 22:27
Kuruluş Osman Savcı ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Savcı Bey kimdir, gerçek adı ne? Kanbolat Görkem Arslan diziden ayrılacak mı?
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Tarihte Saru Batu Savcı Bey kim?

Saru Batu Savcı Bey, Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensuptur. Savcı Bey, üç oğlu bulunan Ertuğrul Bey’in ikinci oğludur. Osmanlı Devleti’ni kuran Osman Gazi’nin ise abisidir. 1287 yılında Domaniç Savaşı’nda ölmüştür.

Kanbolat Görkem Arslan kim?

Oyuncu, Kuruluş Osman isimli dizide Savcı Bey karakterine hayat vermektedir. Arslan, 4 Kasım 1980 Düzce doğumludur ve 40 yaşındadır. Kanbolat Görkem Arslan, televizyon ve sinema oyunculuğuyla birlikte tiyatro oyunculuğu da yapıyor. Oyuncu, Poyraz Karayel isimli dizide canlandırdığı Sefer karakteri ile adını duyurmuştur.



Son Güncelleme: 03.02.2021 22:27
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Anahtar Kelimeler:
KuruluşOsmanSavcı
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