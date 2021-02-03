Kuruluş Osman Savcı ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Savcı Bey kimdir, gerçek adı ne? Kanbolat Görkem Arslan diziden ayrılacak mı?

Tarihte Saru Batu Savcı Bey kim?

Saru Batu Savcı Bey, Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensuptur. Savcı Bey, üç oğlu bulunan Ertuğrul Bey’in ikinci oğludur. Osmanlı Devleti’ni kuran Osman Gazi’nin ise abisidir. 1287 yılında Domaniç Savaşı’nda ölmüştür.

Kanbolat Görkem Arslan kim?

Oyuncu, Kuruluş Osman isimli dizide Savcı Bey karakterine hayat vermektedir. Arslan, 4 Kasım 1980 Düzce doğumludur ve 40 yaşındadır. Kanbolat Görkem Arslan, televizyon ve sinema oyunculuğuyla birlikte tiyatro oyunculuğu da yapıyor. Oyuncu, Poyraz Karayel isimli dizide canlandırdığı Sefer karakteri ile adını duyurmuştur.