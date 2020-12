Kuruluş Osman Savcı öldü mü? Osman Gazi Savcı’yı mı amcası Dündar’ı mı öldürdü, diziden kim ayrıldı??

Her çarşamba ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisi büyük ilgi görmeye ve beğenilmeye devam ediyor. Ertuğrul Gazi'nin kardeşi Osman Bey'in amcası Dündar Bey merak konusu oldu. Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilerde; beyliğin liderliğine itiraz eden bir kişi olduğu için özellikle kim tarafından nasıl öldürüldüğü merak edilmeye başlandı. Osman Bey, Savcıyı öldürdü mü? Osman Gazi, Savcıyı mı yoksa amcası Dündar'ı mı öldürdü? Merak edilen soruların başında geliyor.

Her çarşamba akşamı geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Kuruluş Osman'ın her bölümü hala büyük bir heyecanla izleniyor. Her hafta yayınlanan yeni bölümdeki olayların ardından dizinin hayranları intenet üzerinden konu hakkında bilgi edinmek istiyor.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey ile ilgili bilgiler daha da nettir. Dündar Bey'in hayatının ilk zamanları, Osmanlı Devleti'nin doğuşuyla ilgili efsanelerle karıştırılsa da, Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yere sahip olduğu görülmektedir.

Osman Bey Savcı’yı öldürdü mü? Osman Gazi Savcı’yı mı yoksa amcası Dündar’ı mı Öldürdü?

Süleyman Şah, 4 oğluyla birlikte Kayı aşiretinin hükümdarı olarak İran'da Mahan'ın hükümdarıyken, Moğol saldırısından sonra Anadolu'ya yerleşmiş ve Ahlat'a varınca Erzincan ve Amasya'ya doğru yerleşmiştir.

Buraya yerleşemeyince eski memleketine dönmeye karar veren Süleyman Şah, Elbistan-Halep yolu üzerinden Fırat Nehri'ne kurulmuştur. Caber Kalesi civarında nehri geçerken boğulduğu zaman Kayılar ikiye bölünmüş ve oğlu Sungur Tigin ve Gündoğdu doğuya gitmeye karar vermiştir.

Ertuğrul Gazi ve Dündar, Anadolu'ya yerleşmek için Pasin'e yolculuklarına devam eder. Kayı aşireti yerleşimi ile ilgili bu haberde Dündar Bey, Ertuğrul Gazi ve daha sonra Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin bu devletin kurulmasına hizmet ettiğine şahit oluruz.

Osman Bey, Savcı’yı öldürdü mü?

Pek çok Osmanlı tarihçisi Dündar Bey'in öldürüldüğünü çeşitli şekillerde anlatmıştır. Neşri'deki anlatıma göre; Bilecik Tekfur'un eğlencesine katılan Osman Gazi’ye elini öptürmek isteyince Tekfur'un elini öpmek zorunda kaldı ve onuru zedelenmiştir.

Bu aşağılayıcı tavrı unutmayan Osman Gazi, beyliğin başına geçtiğinde Tekfur'dan intikam almak ister ve Tekfur'a karşı sefer başlatır. Öte yandan Dündar Bey bu sefere karşı çıkarak: "Germiyanoğulları ve etraftaki kafirler zaten düşman ve bu takfuru da bizlere düşman yapacaksın, yaşayacak yerimiz kalmayacak" der ve Osman Gazi, Dündar Bey'i yayla vurarak öldürür.

Osman Gazi, Savcı’yı mı yoksa amcası Dündar’ı mı öldürdü?

Osmanlı İmparatorluğu'nun son tarihçisi Hayrullah Efendi, olayı şöyle anlatır: “Dündar Bey ile Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey’in Osman Gazi’nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini ve sürekli Osman aleyhine çalıştığını hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman’a suikast tertip ettirdiğini ve bu sebepten ötürü affı kabul edilmeyerek Dündar Bey’in öldürüldüğü belirtilir.” İfadelerine yer vermiştir.