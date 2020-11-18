Kuruluş Osman Savcı kimdir? Gerçek adı nedir? Kanbolat Görkem Arslan hakkında bilgiler

ATV ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarının anlatıldığı diziye yeni sezonda yeni isimler dahil oldu. Diziye yeni sezonda dahil olan karakterlerden Savcı Bey karakteri beğenileri kazandı. Kaynaklara bakıldığında Savcı Bey Ertuğrul Gazi’nin oğludur. Dizide Savcı karakterine ise Görkem Arslan hayat veriyor.

Kuruluş Osman Savcı Bey kimdir?

1249 yılında Domaniç’te dünyaya gelen Sarı Batu Savcı Bey Ertuğrul Gazi’nin ikinci oğludur. Osman Bey’in ise ağabeyidir. 1287 yılında gerçekleşen Domaniç Savaşı’nda şehit düşen Savcı Bey’in iki oğlu bulunmaktadır.

Kanbolat Görkem Arslan kimdir?

1980 yılında Düzce’de dünyaya gelen Arslan, Hacettepe Üniversite’si Tiyatro Bölümüz mezunudur. Arslan, 2004 yılında yayınlanan Çemberimde Gül Oya adlı diziyle kamera karşısına geçmiştir. Bu dizinin yanı sıra birçok tiyatro, dizi ve film yapımında rol alan oyuncu Poyraz Karayel dizisindeki performansıyla adını duyurmuştur.

Kanbolat Görkem Arslan’ın yer aldığı yapımlar

TV DİZİSİ

HAYAT BAZEN TATLIDIR, 2016

POYRAZ KARAYEL, Kanal D, 2014

TATAR RAMAZAN, ATV, 2013

YER GÖK AŞK, FOX TV, 2010

ASİ, Kanal D, 2007

HATIRLA SEVGİLİ, ATV, 2006

KIRIK KANATLAR, Kanal D, 2005

ÇEMBERİMDE GÜL OYA, Kanal D, 2004

TİYATRO

Öküz, Ezop Sahne, 2017

Köpeklerin İsyan Günü, Platform, 2015

Tatyana, Biriken, 2013

Antigone, Ankara Devlet Tiyatrosu, 2005

Cehennemde Bir Mevsim, İRZ, 2002

Deli Dumrul, Tiyatro Atölyesi, 2000

Özgürlük Oyunu, Tiyatro Atölyesi, 1999

Asiye Nasıl kurtulur, Tiyatro Atölyesi, 1998

SİNEMA

DAİRE, Atıl İnaç, 2013

YURT, Muzaffer Özdemir, 2011

TESLİMİYET, Emre Yalgın, 2009

HAYATIN TUZU, Murat Düzgünoğlu, 2009