Kuruluş Osman Savcı kimdir? Gerçek adı nedir? Kanbolat Görkem Arslan hakkında bilgiler

ATV ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarının anlatıldığı diziye yeni sezonda yeni isimler dahil oldu. Diziye yeni sezonda dahil olan karakterlerden Savcı Bey karakteri beğenileri kazandı. Kaynaklara bakıldığında Savcı Bey Ertuğrul Gazi’nin oğludur. Dizide Savcı karakterine ise Görkem Arslan hayat veriyor.
Kuruluş Osman Savcı Bey kimdir?
1249 yılında Domaniç’te dünyaya gelen Sarı Batu Savcı Bey Ertuğrul Gazi’nin ikinci oğludur. Osman Bey’in ise ağabeyidir. 1287 yılında gerçekleşen Domaniç Savaşı’nda şehit düşen Savcı Bey’in iki oğlu bulunmaktadır.
Kanbolat Görkem Arslan kimdir?
1980 yılında Düzce’de dünyaya gelen Arslan, Hacettepe Üniversite’si Tiyatro Bölümüz mezunudur. Arslan, 2004 yılında yayınlanan Çemberimde Gül Oya adlı diziyle kamera karşısına geçmiştir. Bu dizinin yanı sıra birçok tiyatro, dizi ve film yapımında rol alan oyuncu Poyraz Karayel dizisindeki performansıyla adını duyurmuştur.
Kanbolat Görkem Arslan’ın yer aldığı yapımlar
TV DİZİSİ
HAYAT BAZEN TATLIDIR, 2016
POYRAZ KARAYEL, Kanal D, 2014
TATAR RAMAZAN, ATV, 2013
YER GÖK AŞK, FOX TV, 2010
ASİ, Kanal D, 2007
HATIRLA SEVGİLİ, ATV, 2006
KIRIK KANATLAR, Kanal D, 2005
ÇEMBERİMDE GÜL OYA, Kanal D, 2004
TİYATRO
Köpeklerin İsyan Günü, Platform, 2015
Tatyana, Biriken, 2013
Antigone, Ankara Devlet Tiyatrosu, 2005
Cehennemde Bir Mevsim, İRZ, 2002
Deli Dumrul, Tiyatro Atölyesi, 2000
Özgürlük Oyunu, Tiyatro Atölyesi, 1999
Asiye Nasıl kurtulur, Tiyatro Atölyesi, 1998
SİNEMA
DAİRE, Atıl İnaç, 2013
YURT, Muzaffer Özdemir, 2011
TESLİMİYET, Emre Yalgın, 2009
HAYATIN TUZU, Murat Düzgünoğlu, 2009