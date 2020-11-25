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Kuruluş Osman Savcı Bey kimdir? Savcı Bey tarihte ne zaman öldü? Osman Bey ile Savcı Bey düşman mı?

Kuruluş Osman dizisindeki Savcı Bey kimdir? Osman Bey ile Savcı Bey arasında husumet varmıydı? Kuruluş Osman dizisi karakteri olan Savcı Bey'in kim olduğu izleyenler tarafından merak edilmektedir. Savcı Bey'in nerede doğduğu ve ne zaman öldüğü vatandaşlar tarafından merak konusu olmuştur.

25 Kasım 2020 Çarşamba 20:13
Kuruluş Osman Savcı Bey kimdir? Savcı Bey tarihte ne zaman öldü? Osman Bey ile Savcı Bey düşman mı?
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Kuruluş Osman Dizisindeki Savcı Bey Kimdir? Ne Zaman Öldü? Osman Bey İle Avcı Bey Arasında Düşmanlık Var Mıydı?

Ekranların en çok izlenen dizisi Kurulu Osman bu akşam izleyenleriyle ekranlarda buluşacak. Gerek oyuncu kadrosu gerekse tarihi konular barındırdığından izleyenlerin beğenilerini toplamayı başaran dizideki tarihi karakter de dikkatleri üzerinde tutuyor. Özellikle Osman Bey ile Savcı Bey arasında yaşananların ardından  ‘ Kuruluş Osman dizisi Savcı Bey Kim olduğu ne zaman öldüğü, Osman Bey ile Savcı Bey düşmanlar mı gibi sorular pek kişi tarafından araştırılmaktadır.  

Bu akşam ATV kanalında yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisi adeta ortalığı kasıp kavuracak. Tarihi olan dizi sadece Türkiye’de değil bütün dünya tarafından ilgilenilen bir dizidir.  Dizide karakterler merak konusu olmasına rağmen ön plana çıkan Ertuğrul Gazi’nin 3 oğlundan biri olan Savcı Bey’in hayatını vatandaşlar sıklıkla araştırmaktadır.  

Kuruluş Osman Savcı Bey Tarihte Kimdir, Ne Zaman Ölmüştür?

Osman Bey’in abisi olan Savcı Bey, Oğuzların Bozok kolunda olan Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin 3 erkek evladından en büyükleridir. Savcı Bey’in doğduğu yerle yada tarihi ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. Fakat Savcı Bey’in 1287 yılında Domaniç Akmeşhed-Alçay’da vefat ettiği tarihçiler tarafından biliniyor. Savcı Bey yaşadığı dönemin silahlarını kullanmayı bilen iyi bir ustadır. At binmeyi ve savaş taktiklerini iyi bilmekteydi. Babası Ertuğrul Gazi’nin ölümüne kadar küçük erkek kardeşi Osman Gazi ile beraber Kayı Boyu’nun idare edilmesinde ve işlerini yapmaya yardımcı oldu. Babasının ölümünden sonra Osman Gazi ile birlikte Kayı Boyu’nu altı sene boyunca idare etmeye çalışmıştır.

1218 yıllarında Bizanslılarla yapılan Domaniç İkizce Savaşı’nda şehitlik mertebesine yükselmiştir. Mezarı ise Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı olan Karaköy’de Akmeşhed civarındadır. Her sene Ağustos’un son pazarları Karaköy’de geleneksel olarak Saru Batu Savcı Bey’i anma törenleri düzenleniyor.


Osman Bey İle Savcı Bey Arasında Düşmanlık Var Mıydı?

Alp başlığını almış olan Savcı Bey, kardeşi Osman Bey’i otağına çağırmıştır. Osman Bey ile abisi Savcı Bey arasında geçen konuşmanın bitiminde ikisi arasında kavga çıkmıştır. İki kardeşin kavgasını gören etraftakiler iki kardeşin arasını düzeltmiştir. Kendisine kurulan tuzağın arkasında Nikola’nın olmadığını söylemiştir. ‘ Niyeti halistir demem lakin Yavlak Aslan’ın yaveri Kuzgun’ un ardından başkaları vardır’ Osman Bey’in sözlerine üzerine Savcı Bey, ‘bunları neden bana söylersin’ ifadesiyle karşı çıkmıştır.

İki kardeş arasında geçen sert konuşma: Savcı Bey kardeşi Osman'a Bey'e ‘Artık obaya biz geldik. Ne sen geçen yıl ki dik başlılığında olacaksın, ne de biz düşmanın üzerimize oyun kurmasına izin vereceğiz.’ Demiştir.

Osman Bey ise abisine ‘ Geçen seneki mücadelem olmasa bugün bu otağda konuşmuyorduk’ ifadesiyle cevap vermiştir.

Osman Bey’in ‘ Babamın makamına kendini çok alıştırmışsın, posta sana çok alışmış" ifadelerine Savcı Bey, "Sakın beni itham etme, postta gözümüz yok’ karşılığında bulunmuştur.



Son Güncelleme: 25.11.2020 20:13
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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş OsmanErtuğrul GaziATVOsman BeySavcı Bey
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