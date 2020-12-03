Kuruluş Osman Rabia Bala Hatun ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Özge Törer diziden ayrılıyor mu?

ATV televizyonlarında yayınlanan milyonları sevilen dizi Kuruluş: Osman setinde sıcak gelişmeler söz konusu. Bozdağ Film’ in yapımını üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram oturuyor.

“72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi”

Senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ’ ın yazdığı Kuruluş:Osman dizisinde Rabia Bala Hatun için düşünülen son nasıl olacak.

BALA HATUN ŞEHİT Mİ OLACAK?

Özge Törer’ in canlandırdığı Rabi Bala Hatun karakterinin Kulucahisar’ da şehit düşmesi konuşuluyor. Özge Törer’ in dizisinden ayrılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

“Rabia Bala Hatun şehit olacak mı” sorusu önümüzdeki bölümlerde açıklığa kavuşacak.