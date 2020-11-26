Kuruluş Osman Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’a 34. Bölümde katılan Targun Hatun merak edilmeye devam ediyor. 35. Bölümde Kayıların yanında zaman geçiren ve kendini sevdiren Targun Hatun’un yayınlanan 36. Bölüm fragmanında Osman Bey ile yakınlaşması büyük merak uyandırdı. Dizi hayranları Osman Bey ile Targun Hatun’un evlenip evlenmeyeceğini araştırmaya başladı.

Kuruluş Osman 35. Bölüm özeti

Yaptığı plan ile kaleye girerek Nikola’yı çaresiz bırakan Osman Bey, Bizans’a beklenmedik bir darbe vurdu. Flatyos ise yaşanan bu hadiseler sonucunda tüm iyi askerlerini toplayarak Söğüt’e saldırmaya karar verdi.

İnegöl bölgesini ele geçirme amacı olan Yavlak Arslan ise Osman Bey’in tüm karşı çıkmalarına karşın Savcı Bey ve Dündar Bey’i elçi olarak Kulucahisar’a gönderdi. Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun’u izlemeye devam ederken Aygül ise Hazal ile yüzleşmek için fırsat kollamaya devam ediyor.

Kuruluş Osman dizisinin konusu nedir?

Ertuğrul Gazi tarafından yuva haline getirilen Anadolu toprakları oğlu Osman bey tarafından devlet haline getirilmeye çalışılırken türlü ihanet, türlü oyun ve hainle başa çıkmaya çalışan obanın beyi Osman Bey’in hikayesidir.

Gücünü kılıcından değil iman ve aşktan alan Osman Bey Bizans tarafından yapıla türlü oyunlara ve kana rağmen bir devlet kurarak yurt bildiği yerde kalıcı olmak için uğraşacak. Dizi 400 çadırlık bir Türk topluluğunun yükselişini anlatmaktadır.